晚吹︱BabyJohn避年避到年十一　陳俞希播Anson Lo唱歌幫啊媽提神

BabyJohn（蔡瀚億）、陳俞希（Hailey）及梁祖堯所主持的ViuTV節目《晚吹 - 空肚講宵夜》，昨晚（2/2）一集以「迎赤口」作主題，三位主持分別講述自己新年時的經歷，在談到傳說中年初三拜年會容易一起家人的口角，因此這一天人會選擇拜神，BabyJohn此時才知道有這個傳統習俗，這個時候Hailey大爆BabyJohn有避年的習慣，未有疫情前BabyJohn都會在新年的時候去旅行直到年十一，減低會派利是的機會，所以BabyJohn才會不知道初三赤口一事。

BabyJohn因疫情冇得去旅行避年。（節目截圖）

而Hailey就分享初三赤口這天會到外婆家中打麻將，但打牌時難免會心平氣躁，這時Hailey的媽媽會充當和事佬，不過搞笑的事情是Hailey的母親會在打麻雀的時候會很睏，為了讓大家能繼續打牌Hailey會用Anson Lo及Mirror的歌喚醒母親， Hailey還說：「佢個腎上腺數好似升一升咁，好似血糖升翻咁。」另外Hailey媽媽是神徒都不是什麼秘密，在去年Hailey更公開母親追星的照片，非常好笑。

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