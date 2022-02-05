佘詩曼返港與好友過新年狂食嘢：我應該肥了兩三磅

佘詩曼回港即同一眾好友狂食嘢。

去年依然馬不停蹄的阿佘，工作上可謂十分充實，來到農曆新年前終於可以放假休息一下，跟家人及好友們共度新春。阿佘興奮地說：「農曆新年喎！個個都希望可以同屋企人一齊慶祝，我上個月返香港，因為疫情關係，無得好似之前咁一大班朋友聚，不過都好開心，尤其是媽咪，每日都問我想食乜嘢，又煲老火湯給我飲，估計我應該肥了兩三磅。」

化妝：Katherine Lo

髮型： Lorraine Lam @ Hair Culture

服裝：MaxMara

造型：Christina Hsu

佘詩曼對感情隨緣，亦明白計劃趕不上改變。

阿佘近幾年事業得意，愛情就仍等待好姻緣。問到今年可會想行桃花運？她表示：「承大家貴言，其實我自己心態真係隨緣。畢竟人長大了，先知道自己真正想要甚麼，如果遇到一個有才華，又能令我好仰慕的人，這樣就一齊吧！想法仍然一樣，不會為了結婚而結婚，因為我知道一定要找到一個自己超級鍾意，大家又能真心互相欣賞，互相學習，一齊成長，才可以一齊行到老。始終經過疫情影響下，令我更加不會想得太遠太多，無論邊方面嘅計劃都趕唔上改變，所以只會活在當下，珍惜擁有的。」

佘詩曼剛在內地拍完劇集《今天的她們》。

說到工作大計，阿佘剛在內地完成時裝劇《今天的她們》，她坦言很掛住香港觀眾，只要還遇上好的角色，都想在港一過戲癮：「如果有好劇本一定會拍！做演員都會想碰到自己喜歡角色，現時手頭上都傾緊一些工作，希望疫情快些過去，可以做到想做的東西。」