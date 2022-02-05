IT狗│魯庭暉發文讚Frankie@MIRROR演得好 : 呢篇嘢冒著生命危險寫

劇集《IT狗》昨晚大結局，ViuTV總經理魯庭暉亦有收看，當晚他亦有在IG 出發文，特別點稱讚MIRROR成員 Frankie(陳瑞輝》，他寫道:「當然，Frankie 嘅演技唔係乜嘢神級。但我覺得，佢今次，係一位演員。啲人話因為佢個性格都似Never，所以咪做得好囉；我唔贊成。任何一個人對住鏡頭，背住對白，做第二個人，就算你嘅性格同嗰個角色好似，你估咁就好易呀？係，係易啲啲，但當中一定需要有努力、沉澱、投入…先至會令人知道，嗰個係Never。呢一點，證明佢今次，係一位演員。」

ViuTV總經理魯庭暉昨晚亦有收看《IT狗》大結局，更出文讚MIRROR成員Frankie

讚完Frankie，魯庭暉亦不失幽默本色，他指今次發文是冒著生命危險，他續寫:「呢篇野，冒着生命危險寫：一陣花姐又話我做乜淨係講一個唔講埋另外嗰啲Mirror囝囝；金生又話我做乜唔讚下製作團隊；仲有呀藝人部主管又投訴我唔提吓其他artists。

咁呀，唔講唔讚唔提，唔代表唔上心，咁唔通呀，IT狗裡面其中兩位演員，拍咗另一套嘢，我睇完rough cut (演員未睇）之後我覺得嗰套嘢一出街有機會令人眼前一亮我又周圍話俾人聽咩。講、讚、提….不如做啦。」帖文一出，Frankie亦有留言，除了感謝魯生外，亦表示會繼續裝備自己。