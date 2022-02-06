「人渣」周永恆下跪警察後消聲匿跡兩年　近況曝光180度轉性

曾被網民封為「世紀賤男」兼自認「人渣」的前藝人周永恆自從2019年底在尖沙咀樂道一間便利店內與另一李姓男子打架，被警方拘捕時跪拜警察求情後就鮮有公開露面，非常低調。不過，原來他的內地妻Britni不時都會更新IG，更令周永恆的近況曝光！

周永恆過往劣績斑斑。（VCG）

現年37歲的周永恆過往劣績斑斑，當中包括在2004年藏毒罪成判感化，同年又被爆與同模特兒公司助手兼拍檔的港視小花劉依靜（Ruby）有婚外情，他與前妻趙頌茹發生爭執，令趙頌茹面部受傷，他更曾向外母吐口水。當時，他曾一度聲淚俱下讀出公開悔過書，自稱人渣兼鬧自己「賤格，鹹濕同貪玩」，二人離婚收場後，本來周永恆答應給予贍養趙頌茹和兩名女兒，但2個月後就未曾給錢，令趙頌茹要出山賺錢養家。

阿Yu與前夫周永恆曾合作拍攝《青出於藍》。（視覺中國）

他曾寫一封信向趙頌茹道歉兼認錯，他讀出信中內容謂：「自己受不住誘惑偷腥，更瞞住你（趙頌茹），我知錯，不可以再犯，希望你給我最後一次機會，一起看著兩個女兒成長。」（VCG）

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離婚後，Yu近年越來越靚！

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經歷婚外情後，周永恆依然搶手，與劉依靜拍拖一年後分手，再與女團O.M.G成員黃芊詠（Cherie）拍拖，二人更傳出糾紛不斷，Cherie聲稱被周永恆打，周永恆承認有動手，但就指責Cherie發情慾短訊騷擾。後來，他就與內地女子陳薇（Britni）拍拖，並在與前妻趙頌茹正式離婚不夠半年就再婚，而且再婚後3個月就三度做爸爸。近年，周永恆幾乎消聲匿跡，不過從Britni的IG所見，周永恆看似已修心養性，不時陪伴兒子，近日他更與兒子齊齊到郊外騎單車，非常樂做湊仔公！

周永恆公眾地方打鬥罪成罰款1500元。（陳順禎攝）

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