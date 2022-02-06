七仙羽算Anson Lo運程　陳志雲指人紅是非多︰點解係要估佢性取向

最近陳志雲請到人氣高企的七仙羽師傅（七師傅）到他的YouTube頻道節目《Stephen．傾》做嘉賓，同場還有小肥（徐智勇）和J.Arie（雷深如）。陳志雲介紹七師傅出場時，稱她為「趙玲小姐」、「Connie姐」，陳志雲問到「趙玲」這個名字，七師傅直言沒有人這樣叫她，「因為係假名嚟，冇樣嘢係真㗎，身材係真㗎！」七師傅又發揮她的搞笑本色！



七師傅接受陳志雲的訪問，訪談間繼續發揮搞笑本色。（YouTube影片截圖@志雲頻道 stephenchannel）

陳志雲在訪問中試途問七師傅的生肖，轉數高的師傅笑說︰「我不屬於12個生肖入面，因為我屬女（淑女）。」陳志雲問到為什麼師傅很避忌講年紀，是否怕別人落降頭，她聞言即說︰「唔棹忌，因為我話18歲冇人信，咁我講出嚟冇意思啦！係咪？」講到在風水師傅界別冒起得很快易招人妒忌，七師傅直認在最開始時有人落過她降頭，她說︰「最開始我做呢行嘅時候，因為我以前係做記者，本身我做呢行好多機會寫專欄、上電視，因為認識人多嘛，因為你一出道就寫專欄、上電視，啲行家就覺得你乜水啊，因為喺呢行都未企穩，所以好多人好嬲，佢哋聯合埋一齊就落咗降頭，落咗降頭我都唔知，因為我本身都有修好多法，唔好啲嘢會自動彈走，嗰時有少少發燒，之後啲人話畀我知㗎。」師傅表示自己識落降頭，但不會這樣做，因為會有「10倍報應」。

七師傅近來紅得好快！（IG@terryleungsc）

小肥本來表示未找到新對象，指自己感情方面是「佛系」，要專心工作，而懂得觀人於微的七師傅即刻踢爆，一講到小肥的男人時，他立即閃縮了一下，她說︰「當佢咁樣講，即係證明有，因為你頭先咁問佢嘅時候，佢即刻縮一縮，有！我guarantee，我落我嘅身家去同佢打賭，如果佢冇呢，我全部身家畀佢！」小肥即被迫認有新對象，逃不出師傅的法眼。

七師傅大談MIRROR的姜濤和Anson Lo來年的運程。（資料圖片）

講到人氣愈來愈勁的姜濤屬兔，七師傅表示屬兔今年好旺，演藝事業、財運和工作方面都是「Number 1」最旺！而他的桃花旺，但會變成貴人，「因為佢唔得閒拍拖㗎啦！（陳志雲︰佢想29歲退休。）肯定唔得啦，佢同ViuTV簽約，簽咗咁長時間點退啊？估都估到嘛！」

七師傅去年的人氣急升！（IG@master_qi_xian_yu_）

之後講到屬豬的盧瀚霆（Anson Lo），七師傅就話是犯太歲，但可以化解，Anson Lo的事業運會好好，但今年可能會有些是非，要留意一下。陳志雲即說︰「不過佢啲是非都係同事業有關，紅先至有是非。師傅就好開通嘅，男仔鍾意男仔，女仔鍾意女仔，冇問題嘅。我覺得鍾意Anson Lo嘅人都係冇問題嘅，唔知點解大家都硬係要估佢嘅性取向，成日都估佢係咪鍾意男仔，其實一個artist、一個人嘅面相睇唔睇得出佢係咪鍾意同性㗎呢？」

七師傅回答道︰「冇得睇㗎，呢啲好多時冇得睇面相，好多時係大家交個朋友，好似我同J.Arie攬頭攬頸，做個好朋友冇乜所謂，我覺得唔論男女，我覺得好open好開放㗎，因為本身我喺外國返嚟，我覺得唔論點樣，我覺得冇所謂，鍾意咪得囉，有乜所謂啫！人哋係點樣又唔關其他人事。（陳志雲︰所以大家唔好再估啦！）有人估咩？（陳志雲︰有啊！好多！）唔使估啦，理得人哋咩嘢，人哋開心就得啦。」之後師傅補充說︰「我咩都冇講啊，費是惹到是非圈，我鍾意MIRROR，師傅愛你哋，永遠支持你哋㗎！」師傅多番強調自己沒有講什麼，網民言論不關她的事。

七師傅表示喜歡MIRROR每一位！（IG@master_qi_xian_yu_）

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