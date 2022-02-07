李玟無視外表跌watt負評　抖音拍片自揭起床後樣子網民讚有勇氣

現年47歲的天后李玟（CoCo），外貌和身材都保養得宜，狀態不錯。早前，她在CCTV春晚節目上演唱，卻被網友指外表跌watt，眼睛看起來也顯得浮腫，成為網絡上的熱話。而對於網民的討論，CoCo似乎未受影響，日前她在抖音貼上新影片，自揭起床後的樣子，再度成為被討論的對象。



CoCo被稱為性感女神。（李玟微博圖片）

CoCo在抖音上貼了一段影片，寫道「起床後的頭髮」，片中的她穿着睡袍素顏出鏡，臉上就加了雀斑特效，一頭長髮雖然非常凌亂，但依然相當有女人味。她對着鏡頭扭動脖子唱歌，似乎好enjoy，且看得出她的自信，間接對早前網民的討論作出還擊。網民紛紛留言力撐偶像，表示︰「女神還是那麼美」、「沒化妝都那麼漂亮」、「自然美才算美」、「太有勇氣了」等等。

CoCo早前亮相春晚節目。（李玟微博圖片）

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出道接近28年的CoCo在90年代紅極一時，是實力派歌手的代表。早前盛傳李玟將參加《乘風破浪的姐姐》第三季，引來網民的期待。而CoCo雖然已47歲，她依然把身形保養得相當好，甚至連隔離期間的時間都沒有偷懶，身材保持得很健美。

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