朱紀菲擔正女一 「天壽堂風雲」大電影縮映香港百年歷史

(左)唐菲、霍柔心、林海茵、朱紀菲、陳琳琳、陳美濤，一齊出席電影發佈會。

財經界KOL朱紀菲YEnnas，BGs唐菲Toffee，BGs霍柔心Reily，林海茵Karena，陳美濤Tomato，陳琳琳Joanna和王偉匡Walker，齊齊出席「天壽堂風雲」電影發佈會。

YEnnas直言，疫情底下，工作減少，好彩投資都有增長回報，對於今次由財經版，回歸到娛樂版，演出女1，表示十分興奮，「天壽堂風雲」電影是真人真事改編，講述百年老字號藥廠內嘅爭產奇案，故事峯㢠路轉，計中有計，以香港百年歷史作為背景，反映一代人建設香港嘅心血，非常吸引，YEnnas飾演資深傳媒人，一次訪問老闆吳國柱（第三代掌門人），因此揭發出年介75歲，長居美國，醉心藝術的吳老闆，旗下天壽堂藥廠正被奸人互爭權奪利，當中更有奸人侵吞公款以自肥，情況令人震驚，YEnnas決心連同吳老闆愛將劉志立（正義總經理）一同揭發奸臣陰謀大踢爆，撥亂反正，為天壽堂伸張正義，矢志送奸黨上法庭受審。

朱紀菲今次當電影女主角表示相當緊張、收到劇本後即時背熟。

YEnnas收到劇本第一稿後，都立即去練背稿，因為電影高潮位在於法庭戲爆發，YEnnas和劉志立在法庭內跟反派唇槍舌劍，你爭我辯，鬥過你死我活，導演更要求YEnnas一剔過將法庭劇本（十分鐘），一氣呵成反駁奸黨，還要憤怒演繹，義正詞嚴，對YEnnas來講，真是十分大挑戰。