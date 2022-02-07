陳靜Dada行山曬纖腰　仲落手落腳執垃圾好有愛心網民封正能量女神

現年32歲的藝人陳靜（Dada）一向愛好運動，經常行山和做gym，所以身形愈來愈fit，腹肌分分鐘勁過男生。日前，Dada在IG貼出行山的照片，不過就不只是行山，原來她還做了一件好有意義的事，幫手在山上執拾垃圾。



Dada近年愈來愈fit，她非常注重飲食和運動。（IG@dadachan）

Dada穿了毛衣加運動leggings，還注重保暖穿了羽絨外套，不過依然曬到纖腰。見到Dada落手落腳蹲下來執起膠樽等垃圾，非常落力且有環保意識。Dada留言分享了一些對人生的看法，她寫道︰「每一個人其實都需要在自己成長的過程中遇到一個去修剪你邊幅的人，這個人出現在你生命中的時候你會立刻覺得他教會了你很多，所謂的教會就是讓你成長了。你遇到那個滋養你的人，它是潛移默化地在改變，而且那個人是帶給你非常正面積極的成長，這個人不斷地在給你輸出正面的價值觀，欣賞你正面的能量，不斷地帶給你正面的情緒，他在鼓勵你，他在幫助你，這個就是遇到了好的人，哪怕他還沒有做，但他在你身邊就一直在這裡，他是一個正確的價值觀，你也會被他帶著走，你也會因為他講過的話受到啟發，你會做了他想做的你認為美好的事情，好的關係是相互滋養，相互成長，相互成全，讓彼此成為更好的人。#plogging」

點擊下圖看看Dada的行山相︰

+ 3

Dada所說的「Plogging」是一個組合字，意思是一邊慢跑，一邊清除沿路的垃圾，人們多數多拿一個袋子或一雙手套，就像Dada所做的，果然是又愛大自然又有正能量的女神！

點撃睇Dada操肌成果：