心靈師｜陳嘉倩首次挑戰焦慮症角色有壓力：喺床碌咗一個鐘先瞓到

陳嘉倩近來忙於拍攝ViuTV新劇《心靈師》，劇中嘉倩飾演一名KOL，這個角色一直都有一個演員夢，還建立了一個網台去講靈異事件，不過劇集是講情緒病，她說：「好多都市人唔多唔少都有情緒壓抑，我角色就有少少焦慮，可能有時會有幻覺出現。」

嘉倩劇中有很多戲份。（梁碧玲攝）

嘉倩坦言並不是劇中的女主角，但戲份亦不少，擁有自己一個單元之餘故事之後，角色還會貫穿劇集之後的支線，因此戲份相當戲重，「都有好多心理戲，情緒崩潰戲，喊戲都好大挑戰對我嚟講，點樣融入呢個神經質。呢個角色都長期失眠，我本身都有少少呢個問題，琴晚我喺床碌咗一個鐘先瞓到。戲入面更加誇張，成晚通宵瞓唔著。」

另外，在劇中說到嘉倩有一個明星夢，經常去試鏡希望能接下演員的工作，其中一場戲是拍到要她做不願意的事情，嘉倩說：「咁又唔係摸，我係一個KOL想做演員，戲入面劇組有啲要求，呢個就唔劇透，我就畀人Fake咗做咗啲嘢。」

嘉倩覺得這個角色與自己本人有點相似。（梁碧玲攝）

提到最近嘉倩的新相，新相中她用了一個斜孭袋，用了這個袋之後，令嘉倩身形非常凸出，不少網友都下心心表情，嘉倩卻笑言完全不知道有這麼大的迴響：「吓，我又冇點睇，其實好普通一張相，真係冇諗咁多事，冇乜特別要咩效果，可能咁啱個件衫特別緊身，開心大家鍾意。」

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