Do姐鄭裕玲當面「訓話」失言冼靖峰　籲小心講嘢：保姆係咪要教下

冼靖峰（Archie）今日（8/2）到商台作客「Do姐」鄭裕玲主持的節目《口水多過浪花》，宣傳新歌《一個人的幸運》。提到Archie日前到直播中失言，指03年出生的人是「沙士死剩種」，惹來外界指摘時，已經公開道歉的他便指自己經一事長一智：「自己都知呢啲嘢唔應該拎嚟講笑，當下自己講完都打咗個突，真係覺得自己講錯，我自己覺得係經一事長一智，知道自己要好好做事，好好做人。」他又指自己對自己非常失望：「頭一兩日真係好唔開心，對自己好失望，但知道唔可以因為咁氣餒，唔可以因為發生咗事而唔再做呢一行。」並希望觀眾可以繼續見證他改善、進步。

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而Do姐亦有在節目中呼籲聽眾多多包涵：「睇住呢個小朋友，啱啱入行，唔夠一年，都有成長空間同過程，的確係講得唔啱，亦都有出嚟道歉，係一個大嘅教訓，以後講嘢都係諗過先、Filter過先。」她更叫保姆睇緊Archie：「（直播室）出面係咪保姆？保姆係咪要教下，話佢聽咩應該講咩唔應該講。」最後她亦有教導Archie：「希望你真係買到個教訓啦，因為你發生過事，啲人會Mon住你，所以你真係唔可以重蹈覆轍，但係我亦都希望聽眾、觀眾，小朋友長大一定係有過程，唔好成日咬住佢呢樣嘢唔放。」

冼靖峰失言事件後首度露面唱賀年歌 與《聲夢》學員同台合唱

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冼靖峰為「沙士死剩種」論發道歉信 「收到父母及公司嚴厲訓斥」