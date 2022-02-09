曹敏莉12年前TVB最後一部作品　重溫日本學生妹造型勁青春

近日TVB的抖音帳戶發布了2010年播放的劇集《老公萬歲》的一段精華影片，片中講到程義（謝天華飾）去了醫院找尤嘉莉（曹敏莉飾）。劇情講到曹敏莉老公成了植物人，為了喚醒老公，曹敏莉決定用一些塵年在日本拍攝的影片給老公觀看，希望可以刺激到老公甦醒。這段塵年影片是曹敏莉穿曹日本水手服，非常青春及誘人，片中她正在唱《IQ博士》。

劇中講到希望老公醒返。（抖音）

焦點是放在曹敏莉（Mandy）的身上，這部劇集是Mandy在TVB的最後一部劇集，2010在TVB約滿後便離開TVB。同年10月與相戀5年的男友結婚後，誕下兩子一女，全職相夫教子，期後便淡出幕前。

說回這段精華影片，當年拍攝這部劇的Mandy只有26-27歲，看回12年前的這部影片，會發覺Mandy當時的顏值相當高，憑選美出道的她絕對是一名女神無誤，可惜當年在TVB發展平平，網友看完都大感可惜，現時已再看不到Mandy拍劇，不過Mandy還是有活躍於社交網站，經常可以看見到她分享日常家庭的生活照片，加上現時對比起當年，Mandy樣貌完全零變化，依然還是一名女神級人馬。

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