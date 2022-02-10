《3日2夜》主持吳紫韻斥近兩千萬買千呎豪宅　公開睡房設打卡位

現年29歲的TVB娛樂新聞台主播吳紫韻（Purple）因主持旅遊節目《3日2夜》及《姊妹淘》而為人熟悉，在踏入2022年首日，Purple率先在IG透露成功上車：「短短三個月，拍了一生難忘的綜藝節目，入了劇，有自己的公司，有自己的房子。大概實現了自己一半的目標。」原來Purple早在去年底以1,963萬元購入大埔白石角新盤朗濤一個逾千呎單位，升呢做業主。而近日Purple就拍攝了一段短片，公開自己的閨房！



TVB娛樂新聞台主播吳紫韻（Purple）因主持旅遊節目《3日2夜》及《姊妹淘》而為人熟悉。（IG@ngpurple）

Purple在片中介紹的是自己的睡房，可見採用簡約風設計，牆身以白色及灰色為主，再配上淺木色家具等，床的左手邊就是Purple特別打造的專屬打卡位，外觀像是一間屋仔，設有綠色皮質枕面凳同靠背，平時她會在這個區域休息，還可以盡情影靚相。而床底下亦設有大量儲物空間，可以放置行李箱、被子、比較少用的大件雜物等。床正對着的就是衣帽間，採用地台設計，預留了很多儲物空間，而手袋就放在玻璃櫃內，一目了然。而床的右手邊就有一個約100呎的平台，放置了雙人鞦韆及幾盆植物，除了可以Chill下之外，還可以在戶外做Gym，相當寫意！

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不過Purple就解釋指片中所影的是目前在住的房間，並不是新屋，但都可見有格調又舒適。據知Purple買入的單位為朗濤9A座低層戶，實用面積1,208平方呎，採三房間隔，她早前在回覆《香港01》時就表示：「其實都係屋企人畀咗好大嘅支持同幫助我，屋企人都有投資開海外地產。當然要供啦，之後變咗自己要用大部份嘅人工去供樓，加上其實自己一直都好鍾意留意地產同埋樓市，自己覺得喺香港投資地產係比較實際啲，當係即將踏入30歲嘅禮物，而且都要學識投資同埋擔起自己嘅責任。嚟緊都係搏命比心機做嘢，賺到嘅收入全副身家擺晒落去啦。」而Purple除了主持之外，亦有拍劇，機會多多，相信供樓都不成問題！