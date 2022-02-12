港台電視31播中共建黨百年獻禮片《1921》　巨星雲集劇情勁熱血

2021年上映的中國共產黨建黨一百周年獻禮電影《1921》將於明天（13/2）晚上九點半在港台電視31播出。《1921》睇頭十足，除了雲集百名青年演員，當中包括黃軒、倪妮、王仁君、朱一龍、馮紹峰、陳坤、李晨、韓東君、竇驍、王俊凱、劉詩詩和張若昀等人氣巨星之外，劇情亦非常緊湊，電影講述首批中國共產黨人排除萬難參與中國共產黨第一次全國代表大會的熱血歷史，不但牽涉歐洲反共份子、日本警方等勢力，更充滿諜戰、動作元素，可觀性甚高！

《1921》是2021年上映的一部中國歷史電影，亦是慶祝中國共產黨成立100周年的獻禮片，由中國共產黨上海市委員會宣傳部發起，上影集團、騰訊影業聯合出品，黃建新擔任監製兼導演，鄭大聖聯合導演。該片被列入中宣部、國家電影局重點項目及上海市首批重點文藝創作項目。（電影海報）

《1921》創作參考了大量史料，劇組特意去全世界的檔案館尋找不同的角度和史料，花費四年時間創作劇本，更聽取大量專家意見，結合黨史研究成果，以打磨人物性格及挖掘歷史細節，而劇組勘景足跡亦遍佈上海、全國乃至海外，特別在上海實地測繪了30餘處相關歷史舊址，並於上海車墩影視影視基地花費了三個月，一比一復刻了當時的一大會址、二大會址、《新青年》編輯部舊址和博文女校等實景，力爭還原一百年前的歷史風貌。

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《1921》製作認真，因此也獲得不少肯定，獲提名第34屆中國電影金雞獎最佳編劇、最佳導演、最佳女配角、最佳攝影、最佳錄音、最佳剪輯六項大獎，同時亦獲得最佳編劇獎。另外，導演黃建新和鄭大聖早前接受訪問時便談到創作理念，指他們均希望通過這部創新性的獻禮影片，讓更多年輕人學習和繼承百年前新青年的家國擔當、理想信念。