無綫主播陳嘉欣報新聞口誤將警員讀成警遠　網民投訴兼報國安

現年37歲的無綫新聞一姐陳嘉欣，於農曆年初四 (4/2) 晚的 TVB新聞報導中，在報道西營盤第三街毓明閣遭圍封強檢的消息時，竟然將「有警員在大廈外拉起封鎖線」這句說話中的「警員」讀成「警遠」，有觀眾和網民就聽成了「警犬」，大表嘩然，認為她有辱警之嫌，陳嘉欣因而被網民狙擊，事件瞬即成為網上熱討話題。

無綫新聞主播陳嘉欣。(影片截圖)

有網民對於陳嘉欣今次「失言」極度不滿，又指她當時報道完該新聞後，還無故陰陰咀笑，其行為明顯就是挑釁及惡意悔辱警務人員，行為嚴重失當，鬧爆她絕對沒有資格勝任新聞主播一職，甚至向通訊局投訴其侮辱警員同煽動仇警，揚言要令到她冇得撈。有網民更發起一人一信投訴陳嘉欣，一口咬定她是刻意讀成「警犬」，揚言會向廣播事務管理局及警方國安公處作出投訴，表示香港市民不要這樣反中亂港的新聞主播，要還香港社會一個專業和諧傳播正能量的新聞環境。網民直言即使要偏頗地說她只是讀音失誤，但這個發音不健全的行為實在欠缺專業。但亦有網民撐她不會公然發表「仇警」言論，相信她只是無心之失，一時口快說錯。

當晚陳嘉欣報道的圍封新聞。(影片截圖)

網民重提陳嘉欣曾於2019年因同一原因被投訴，當時她報道蒙面喬裝的警員拘捕示威者，同樣是口誤將「警員」讀成了「警遠」，有觀眾和網民都聽成「警犬」並向通訊局投訴其侮辱警員和煽動仇警，最終當局裁定投訴理據不足。

陳嘉欣於2011年1月入職無綫新聞部，翌年晉升為高級記者，2012年9月成為專題節目《新聞透視》主持，一年後離任。2013年6月開始兼任日間《新聞提要》主播，同年7月及12月主持《午間新聞》和星期六、日之《晚間新聞》，備受重用。2014年3月8日起，陳嘉欣兼任「兵家必爭之地」六點半新聞報道主播。2016年陳嘉欣獲晉升為總記者，是無綫新聞部歷來首位總記者，兩年後她獲晉升為助理採訪主任。