龔慈恩女兒林愷鈴(Ashley)是圈中數一數二顏值高的星二代,21歲的她青春無敵兼深受各大品牌歡迎。今日(10日),Ashley在IG上載剛睡醒的素顏大頭自拍寫着:「I don’t usually wake up like this, but I did this morning, so hence the picture.(我平日起牀不是這樣,但今天是,所以拍了照片)」。剛睡醒的Ashley不但沒有水腫問題,而且皮膚狀態非常好,面頰肌膚更加是白裏透紅,不少網民表示心心眼大讚:「真女神」、「青春無敵,好靚!」



