內地吃播主疫情下繼續四圍食　防疫意識低無戴口罩走入餐廳廚房

曾經在內地風行一時的大胃王吃播主，隨著2020年內地的「反食品浪費法案」，指吃播主製作的大胃王影片，有機會觸犯法例，而多名吃播馬上刪除影片暫避風頭，但原來他們紛紛轉型，搖身一變成為美食博客，拍片介紹地道美食，但在疫情持續下，他們卻成為了高危一族，下文為大家帶來內地三大吃播主的近況。

密子君介紹自助麻辣燙。（影片截圖）

去年央視拍攝節目，批評一班大胃王吃播主浪費食物，甚至有催吐造假疑雲，節目提倡「珍惜糧食，拒絕浪費」，明顯是回應「反食品浪費法案」的舉措，央視發聲，多名大胃王直播主，包括大胃王密子君、大胃王朵一、大胃王Mini等人，全部急急刪除視頻，成為了吃播主的末日。但原來他們只是暫避風頭，之後全部變成美食主播，而且轉移陣地到Youtube搵食。

Mini睇唔出咁大食。（影片截圖）

在疫情持續下，港人盡量減少外出，而且傍晚6時後禁堂食，但在內地的美食主播，卻繼續拍片推介美食，當中密子君推介自助麻辣燙，四出取用食物時完全不用戴口罩，不停說對白推介食材，口水四濺，增加了交叉感染的風險。另一位大胃王Mini，推介新疆大盤雞，更是零防疫措施，直接走入餐廳廚房拍攝，網民睇見也戥她擔心。還有大胃王朵一，她拍攝雖然有戴上口罩，但訪問的餐廳店員，卻全程也沒有戴口罩，而朵一在介紹鐵板燒時，不慎將食物掉在枱上，她竟然說「3秒定律」，馬上撿起吃掉，衛生常識欠奉。這班美女吃播主，隨時成為疫情下的計時炸彈。

朵一介紹鐵板燒，但店員就無戴口罩。（影片截圖）

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昔日大胃王瘋狂吃播：

大胃王密子君：

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大胃王Mini：

大胃王朵一：