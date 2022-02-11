香港油塘出現沙塵暴奇觀？　無良混凝土工廠走法律罅排污

今日（11日）無綫資訊節目《東張西望》指兩年多前香港油塘出現沙塵暴奇觀，原因是區內有影片中見到塵土飛揚混凝土工廠排污所引致，嚴重影響附近居民的生活。但是《東張西望》節目組也有去進行採訪，事後工廠亦有收斂不少，不過一段時間後，在2021年4月29日環保處指出混凝土工廠多次違規運作，同時沒有改善，因此拒絕該工廠的續牌申請。

（節目截圖）

而混凝土工廠因為不被續牌，在去年5月進行上訴，在上訴期間仍然保持運作，而這個行為是違規違例，令附近居民生活苦不堪言，有民眾表示即使家裡非常骯髒，即使一天清潔兩遍，灰塵多到可以寫字。李小姐就指：「自己因為鐘意鯉魚門呢個景色，所以揀咗呢個地方，但係住落就會發現沙塵令到露台變黑，而自己都用唔到呢個露台，連窗都唔可以開。」

（節目截圖）

隨後《東張西望》節目組就出海視察情況，以往近岸海面停泊多首運沙船，儘管在運送沙的管道下安裝帆布減低沙塵掉入海中的機會，但也於事無補，因為帆布上的沙還是會掉進海裏。附近居民甚至展開一年多的調查，發現工廠經常出現倒沙落海的情況，甚至在水退的時候，海岸會出現多個沙丘，非常嚴重。

（節目截圖）

除了這些外，躉船的排污、工人在岸上的地面清洗情況，令不少污水排進海，而部份的污水會經雨水渠排出，長期積累還會導致水渠堵塞。在2022年1月底工廠的上訴遭到駁回，原因是工廠未能提供足夠資料表示自己防止污染物排放以及是避免導致附近居民帶來滋擾，因此不被續牌。而有關廠房需要在六十天內清理相關物料。

但是居民唔可以開心咁早，原來該水泥公司分別以兩個牌照運作，即使其中一間不獲續牌，但是另外一間已經準備申請續牌，於二月下旬得知結果，假若續牌成功就能保持運作。

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