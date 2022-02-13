李成昌演盡奸角　最想體驗被十個女仔暗戀：如果畀我揀就法拉囉

現年64歲的李成昌入行43年以來，演活過不同類型的角色，無論是忠還是奸、由小角色到大人物，李成昌的演出都收放自如，演技絕對是出神入化！李成昌於1979年第八期無綫電視藝員訓練班畢業後加入TVB，至今已經長達43年，更被封為「TVB最忠心演員」，不過近日他在TVB娛樂新聞台節目《星光路上》中就自爆有意北上發展，希望作出新嘗試！



李成昌在TVB娛樂新聞台節目《星光路上》中大談演藝生涯。（YouTube影片截圖）

李成昌當年出道不久就獲曾勵珍賞識，加入處境喜劇《香港八一》，飾演性格樸實的內地新移民青年康仔。（YouTube影片截圖）

李成昌當年出道不久就獲曾勵珍賞識，加入處境喜劇《香港八一》，飾演性格樸實的內地新移民青年康仔，這個角色令他名利雙收，但卻一度成為他演藝生涯的絆腳石：「嗰陣時拍《黃金十年》冇乜戲嘅，但有一日我哋喺廠，導演撳咪落嚟成個廠都聽到晒，『喂，李成昌，你仲係康仔喎！』」對他來說算是一大打擊，但他自此慢慢改，結果被潘嘉德睇中，在《旭日背後》中挑戰演奸角：「嗰個角色有得發揮，同埋節奏上可以畀我慢慢揣摩，嗰個戲開始我就捉摸到喇，之後啲人成日搵我做奸角。可能佢哋覺得我衰得嚟呢，另外一種風格，我不嬲做奸呢，唔會將個角色去到好盡，我都會擺一啲輕鬆嘅嘢落去，令到觀眾唞唞氣。」

李成昌被潘嘉德睇中，在《旭日背後》中挑戰演奸角。（YouTube影片截圖）

李成昌演過的奸角多不勝數，但其實他演繹滑稽可笑的角色同樣出色，戲路甚廣的他宜奸宜忠，爐火純青的演技一早已得到觀眾的認同，但這麼多年來他只在《萬千星輝頒獎典禮2012》上獲得「傑出演員大獎」，不過對於獎項，李成昌就淡然面對：「唔緊要，我成日覺得攞獎係鼓勵，有觀眾欣賞、監製欣賞、公司欣賞，我已經覺得好足夠，留返啲機會畀後生仔、後生女攞個獎，我覺得比我高興十倍。」

李成昌在《萬千星輝頒獎典禮2012》上獲得「傑出演員大獎」。（視覺中國）

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轉眼間李成昌已經加入TVB 43年，雖然他未曾想過退休，但就希望轉換一下新環境：「我哋俗稱叫『老人騷』，睇下同你簽幾個囉。我意思就希望可以北上去見識下，睇下人哋呀嘛，有機會去荷里活我都去！又可以喺公司拍下，又可以同唔同嘅人，呢個最理想。不過如果叫我返大陸呢，有一樣嘢我就接受唔到，就係喺Disco唱歌，嘩，Disco嗰啲直情打到你個心……我諗我歌詞都唔記得喇，點唱呀？」

李成昌直言希望北上見識下，但就堅拒在酒吧登台唱歌。（YouTube影片截圖）

李成昌參演過過百套劇集，橫跨幾代觀眾，無論是什麼角色都難不倒他，不過原來他還有一個心願，希望在劇中享下齊人之福：「我真係好想做一個有十個女仔同時暗戀我，後生嗰時有女朋友呀、Kiss戲都有過，但而家唔好講十個呀，一個都冇呀！咁所以而家，各位監製、公司高層，整返套十個女仔暗戀我咁就真係……唔使主角㗎，閒角都得㗎喇。（畀你揀一個，其中一個女仔會係邊個？）如果畀我揀一個，法拉囉！法拉姐！」相當幽默！

李成昌笑言想在劇中享下齊人之福，體驗一下被十個女仔暗戀的感覺。（YouTube影片截圖）

李成昌首選係陳法拉，真係識揀！（IG@falachenfala）