鍾嘉欣睇片學剪頭髮轉行做髮型師？仔仔驚到講：Don’t cut me

藝人鍾嘉欣早前和兒子從香港回到加拿大生活，嘉欣離開香港前表示短期內都不會回香港，她大多時間都花在陪伴家人身上，想留意她的動向，除了Follow嘉欣的社交網站之外，她的YouTube Channel也是網友必定Follow之一，近日嘉欣YouTube Channel更突破了十萬訂閱，非常厲害。

嘉欣幫仔仔剪頭髮。（YouTube）

在昨天（13日）嘉欣便在YouTube Channel發布新影片，這次的主題是嘉欣初體驗學習剪頭髮，被她學習的對象便是兒子Jared。未開始之前，嘉欣致電了母親求救：「媽咪，妳得唔得閒呀，我幫個仔剪頭髮，我唔識剪，諗住你得唔得閒教下我。」然後搵母親求救失敗，因此便決定去YouTube睇片學剪頭髮。而Jared的頭髮相當長，Jared在被嘉欣剪髮過程中沒有扭計，相當乖巧，只是說了一句：「Don’t cut me」。

嘉欣在剪髮過程中亦透露，雖然Jared一直都是留著長髮，但認為現時實在過長了，因此才有這個舉動。嘉欣在剪髮過程中有點雞手鴨腳，同時不斷傻笑，看來首次剪頭髮並不算成功，嘉欣笑言：「Jared嘅頭髮剪完我覺得還不錯，唔係太差，不過我仍然唔認為我做得好。我諗我之後可能會參加一啲理髮課程，因為我媽媽都一直有幫我剪頭髮，直到我18歲之後，所以我都希望我嘅小朋友都有呢啲回憶。」，最後嘉欣看來接受不了幫Jared剪的頭髮造型，結果帶了Jared去髮型屋再修剪。

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