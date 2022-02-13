張寶華白色情人節開網上Talk show續集　與Ben Sir大談愛情觀

前新聞之花張寶華（Sharon），成功轉營藝術家及作家，Sharon憑藉多才多藝及流利口才，早前以才女姿態在網上直播Talk Show大談情緒病，相當成功，全球超過23個國家同步收看直播，得到網民極大迴響。她再接再厲將於3月13日晚上8時正，舉行網上直播Talk Show Part 2「Don’t Judge a Book by its Cover」，由網上直播平台MiFa Show、谷Live聯合主辦，網上直播收費為$250港幤，適合用於電腦、手機、平版電腦等等。

Sharon將在白色情人節前夕舉行Talk Show Part 2。

Sharon透露今次網上Talk show Part 2「Don’t Judge a Book by its Cover」主題為「愛情觀」， Sharon並邀請了Ben Sir（歐陽偉豪）擔任特別嘉賓，與網民一齊談論對愛情的睇法及經驗，正如Sharon所言：「相信今次題目大家都好有興趣，每一個人都有話講，不論已婚或單身人士、有沒有子女、男或女、不論任何教育程度、背景、工作、任何國藉，肯定都有嘢可以講，就算只拍過半次拖，都肯定會有體驗，歡迎大家一齊上網講講對愛情睇法或經驗。」

Ben Sir擔任Sharon網上Talk show的特別嘉賓。（資料圖片）

Sharon特別選擇在日本白色情人節（14/3）前夕舉行今次talk show，跟廣大網民一齊談情談愛，Sharon表示今次的題目好清楚，就是揀書同揀人一樣，單看表面好容易「中伏」！不是所有的邂逅都是蕩氣迴腸，一眼萬年！幾多人，甚至可以說是絕大部份的人的結局都是庸俗得無話可說。

Sharon認為揀書如揀人。

她並認為能夠得到幸福婚姻的女人，不只是靠運氣，而是她們從小就懂得培養自己只喜歡好男人的本領。就是所謂的「眼光」！所以不論你遇過幾多個爛男人，談過幾多次爛戀愛，雖然世間的愛情好多都以無情收場，但只要有百分之一的真情存在，你還是要繼續Fight下去！能夠得到幸福不是只靠運氣，它需要心理質素和人生歷練。3月13日張寶華約定大家在網上直播繼續討論！