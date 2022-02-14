方力申自爆見到明星都驚見到多人會出汗　被陳敏之笑係扮嘢

藝人陳敏之近來邀請方力申（小方）上她的YouTube頻道節目《Chi Chat》做嘉賓，出道22年的方力申自從跟鄧麗欣分手後緋聞多多，包括有馮盈盈和陳瀅等，給人異性緣佳的感覺。不過他自爆自己性格內向，初出道時更是極寡言。



小方自爆初入行時好內向。（YouTube影片截圖）

小方是退役香港游泳代表隊隊員，曾擁十一項香港游泳紀錄。他後來退役結束運動員生涯，全身投入演藝圈。小方近來跟陳瀅傳緋聞，而他也不避嫌地在IG狂向對方派心心眼emoji，但女方亦曾落閘否認戀情。小方接受敏之訪問時，表示自己是一個不懂拒絕別人和善良的人，對男女都一樣。被問到他覺得自己哪一方面吸引異性時，他即說︰「我唔覺得我吸引異性，因為我從來冇狂蜂派蝶。」敏之表示覺得小方好健談，非常「多嘢講」，但小方就指是一時時，他說︰「我自己唔係好鍾意成為焦點，但係如果嗰個場合我覺得原來係需要有個人去搞氣氛嘅，我就會做嗰個人。」他續說︰「至於我以前一入行嘅時候就講好少嘢嘅，以前入行嘅時候我個答案係短過你問我嗰條問題。」

小方近來跟陳瀅傳緋聞。（IG@missjni）

敏之問小方是否被這一行融化，慢慢變得說話多了，他就表示︰「我諗最重要係我一開始入行嘅時候我係好冇自信，因為我係運動員轉過嚟，運動員就淨係叻嗰樣運動，嚟到呢行嘅時候我乜都唔識，我就好冇自信，因為我哋運動員嘅自信係嚟自自己嘅實力啊嘛，你讚我靚仔，我游水唔會快啲。入到行嘅時候，我都係呢個心態，你讚我靚仔，我唔會唱歌、做戲叻啲，我做戲叻唔叻、唱歌好唔好，我自己知㗎嘛，所以我咪好內向，所以我入行頭好多年都淨係會同自己身邊嘅同事玩。」他更驚爆自己另一面，他說︰「去到頒獎典禮嗰啲係最驚，匿埋喺一角，（敏之︰我明啊我明啊！）好怕見到啲明星，我而家都怕㗎，（敏之︰扮嘢啦你！）我見到咁多人會出汗㗎我會，我唔會周圍走，我唔係阿Bob（林盛斌）嚟㗎！」

小方在圈中有不少好友，卻自言自己「好怕見到明星」。（IG@alexfongliksun）

雖然敏之不太相信小方是內向怕醜的人，但她大讚對方好「Gentleman」，對男性或女性朋友一樣照顧有加，敏之爆料有一次他們齊齊去一個飯局，小方是要見到所有同事上車回家，他才肯回家，連敏之的經理人也大讚︰「佢真係一個好男人」、「我真係冇見過啲咁好嘅人」等。講到成家立室方面，現年41歲的小方也有想過，但他明言還未找到女朋友，他也不會因為覺得已是適婚的年齡而結婚， 他直言︰「我要搵一個終身伴侶，可能同我一齊40年，我要對住佢，我梗係要搵一個相處好㗎啦！」

同場場映︰陳瀅早前拒與方力申合照表現尷尬 二人竟共度聖誕開PARTY？

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