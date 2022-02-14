《青春本我》大結局吳業坤終於跟JW表白　Chantel感性開直播淚崩

《青春本我》日前播出大結局，不少網友、尤其《聲夢》粉絲們大感不捨，更有網民搞笑提議開拍古裝版、大學篇及求職篇。大結局播出後，Aska接力在IG直播與粉絲互動，更邀請了總導演李敏、導演K仔、Gigi、Chantel、Yumi（鍾柔美）、Windy（詹天文）、蓮姐（林君蓮）、Aeren（文凱婷）、Sherman（潘靜文）、Rock（何晉樂）、Archie（冼靖峰）、Felix（林智樂）、Venus（林沚羿）、Lolita（蔡愷穎）、李紹堅、Eden（劉展霆）、火雞（孫漢霖）、JW及吳業坤參與大談感受，近乎全員出動，相當有誠意。其中Chantel進入直播畫面時已經喊到眼紅紅，並拿着紙巾拭淚，大感不捨的她大晒感性一面說：「好Sad呀，點解你哋唔喊嘅，我喊咗好耐喇！」Aska、Gigi及Yumi即輪流安慰她，着她不要哭，場面感人。最後4人齊齊舉出V字手勢合照，Chantel表示希望能開拍大學篇：「可以拍大學遇到嘅問題，希望讀緊大學嘅觀眾都可以Relate到套劇。」

Chantel一嚟喊到眼紅紅，我見猶憐！

期間Aska提到《青春本我》電視原聲歌曲大碟於今日公開發售，Gigi即緊接賣口乖力Sell謂：「（主題曲）《青春本我》啦，我喺拍攝期間係咁日日聽，覺得好好聽，當然《複雜》都係一首好好嘅歌！」去到直播尾聲，Aska大派彩蛋，首次公開他與Sherman的合唱歌《你的早餐我的晚安》，歌曲延續兩人劇中的Long D（遠距離）愛情故事，非常有意思。歌曲MV已於今午12時，在Sherman的YouTube Channel首播，有興趣的粉絲萬勿錯過！

大結局喇，校園祭成為焦點所在！