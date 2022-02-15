陳彥行自爆首次拍泳裝戲慘被導演照肺　與張慧儀大談破處經歷

由張慧儀、廖子妤主持的香港開電視節目《曬ya馬拉moi》，今集邀來了張慧儀好姊妹陳彥行（行姐）擔任嘉賓，張慧儀除了為行姐炮製馬來西亞菜之外，兩人又大談當年合作點滴及趣事，行姐更大爆當年拍攝電影《超級無敵追女仔》時，曾因一輯泳衣照而被導演「照肺」。行姐跟張慧儀、麥家琪、舒淇、徐若瑄等合作拍攝該電影，眾人要以泳裝上陣拍攝海報，那次是她首次在鏡頭前着泳裝，所以在拍攝時表現尷尬兼生硬。行姐回憶說：「如果講話要鏡頭前着泳裝，呢次拍海報係我處女之作，但現場見其他人個個都好純熟，唯獨我係好尷尬，唔知擺咩甫士、迷失方向，成個人好生硬，結果張海報出嚟之後，呢套戲導演都有搵我『照肺』，導演話『你睇吓佢哋幾個啲甫士幾自然，你勒得自己太緊喇』，咁冇辦法啦，唯有寄望下次，點知等來等去都等唔到下次，哈哈！」

行姐為張慧儀主持的節目擔任嘉賓。

兩人又大談美食，不約而同認為吃東西是最好的減壓之道，行姐更自揭「破處」經歷，笑言自己曾在馬來西亞「破處」。她說：「不嬲我都唔食榴槤，點解我會用『破處』形容呢，因為有次去雲頂登台，做完騷之後喺慶功宴上，啲人話一定要試食雲頂嘅炸榴槤雪糕，於是第一次試食，嘩，食落外脆內軟，食過番尋味，就算返咗香港都好掛住炸榴槤雪糕嘅味道，不過喺香港搵唔到，唯有去甜品舖點啲榴槤味嘅甜品頂住先。」