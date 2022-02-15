雨僑羅力威玩「夫妻Q&A」　拍拖初期貼心安排飯局令眾人10級尷尬

雨僑與丈夫羅力威快將結婚4年，2人婚後育有女兒Harper，非常幸福。二人最近在YouTube大玩「夫妻Q&A」，當中羅力威慢半拍的反應和思維，笑料百出。

二人在一起已第10個年頭！（IG/@avabibu）

雨僑大爆與羅力威拍拖初期發生了一宗「經典阿強事件」，事源羅力威得知雨僑「無啖好食」，特意安排了阿強一家人去雨僑樓下接她一同食飯，到達餐廳後雨僑稱整枱都是第一次見面的新朋友，她問羅力威何時到達時才得悉：「原來佢唔嚟，佢係……冇諗過要嚟，咁我問佢咁你喺邊呢？（咁我知佢冇飯食，就安排咗餐飯俾佢食……我冇諗住同大家講呢餐飯我就唔去嘅，你哋自己食，我一心諗住安排餐飯俾佢食就係㗎啦。）嗰晚佢係有粉絲見面會，佢一早就知道嗰晚佢嚟唔到，但就好用心同我安排咗呢餐飯。（所以有時我會以為希望人哋會明，但其實原來人哋唔明，要講囉，好多時我都希望唔講而人哋會明。）。」而那一餐飯雨僑有多尷尬，相信就只有羅力威一個不明白。

雨僑當時點撐過呢餐飯呢？（影片截圖）

二人更大方講各自的前度，雨僑稱不介意羅力威與前度聯絡全因一件事：「佢前女友同佢講佢要結婚啦，嚟緊會搞個婚禮，過咗一段時間之後，佢就覆返Whatsapp，話『喂，唔好意思呀我嚟唔到你聽日嘅婚禮，因為我要做嘢。』而佢前度隔咗陣就覆佢，唔緊要呀，因為係噚日呀！』片段出街段都收穫不少好評，更有粉絲留言：「睇完條片，我諗返起當日你哋結婚有位Artist 自言自語講左句『佢終於娶到老婆，呢個世界除咗雨僑之外應該無人肯嫁佢』雨僑亦搞笑回覆：「下係咩？邊個嚟？係咪阿bob呀？」