北京冬奧谷愛凌贏1金1銀獎牌　10項全能皆因母親基因強大

北京冬奧全球大熱，而中國隊的焦點選手，必定是18歲的滑雪美人谷愛凌，繼早前贏得自由式滑雪女子大跳台金牌後，今日(15)再次贏得獎牌，在女子坡面障礙技巧決賽贏得一面銀牌，可喜可賀。不說不知，谷愛凌除了有滑雪天賦外，她還是史丹福大學學霸，又精通鋼琴、芭蕾舞、聲樂，體育項目還喜愛足球、籃球、射箭、攀岩、潛水、滑水、衝浪、騎馬、高爾夫球，文武雙全，年輕貌美，但這位人生勝利組，背後同樣有一位學霸媽媽，一直為女兒規劃人生。

谷愛凌在北京冬奧，贏得1金1銀獎牌。（谷愛凌IG）

谷愛凌至今在北京冬奧，贏得1金1 銀兩面獎牌，雖然她在三藩市出世，媽媽谷燕卻是北京人，中美混血兒的谷愛凌，說得一口流利普通話，選擇入籍中國為國爭光。18歲的她，不但有運動細胞，而且還是史丹福大學學霸，在她的紀錄片《谷愛凌：我、18》中，更透露谷愛凌精通鋼琴、芭蕾舞、聲樂，除了滑雪專項外，興趣還有足球、籃球、射箭、攀岩、潛水、滑水、衝浪、騎馬、高爾夫球，不折不扣是時間管理大師。

谷愛凌成功打入中國市場。（影片截圖）

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在紀錄片中，谷愛凌媽媽谷燕，只是簡單提到自己是一位單親媽媽，曾在華爾街工作，其實她相當猛料，谷燕在北京大學化工系畢業，22歲赴美留學成為生物學碩士，曾任美國洛克菲勒大學醫學院生物遺傳實驗室主管，之後再考獲史丹福大學的工商行政管理碩士，並在投行「雷曼兄弟」工作，閒時帶同女兒滑雪，想不到造就了女兒成為冬奧冠軍。不過，對於谷愛凌的生父一直成謎，有傳谷愛凌生父是Google工程師Ray Sidney，但他早前已澄清只是曾跟谷燕拍拖，所以有跟谷愛凌小時候的合照，並非對方生父，而谷愛凌的身世之謎，也成為了冬奧的熱門話題。