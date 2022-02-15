關楚耀情人節送約20萬現金　空姐女友曬︰任何玫瑰花都不及任你花

關楚耀（Kelvin）與比他小11年的空姐兼IG女神女友Joann Law拍拖5年，兩人感情穩定。日前是情人節的日子，Kelvin當然有送禮物給女友，不過就不是一般男士所送的花，而是兩大疊1000蚊紙，厚度有成本書一樣厚，目測至少20萬！雖然Joann Law大曬幸福，不過就被網民指此舉是炫富。



Joann Law和Kelvin愈愛愈高調，但二人甚少貼出合照。（IG@jjjoann／IG@uglykwan）

Joann Law在情人節的日子，於IG上載了兩個story，先是影着飲品，表示︰「今日個天同我心情一樣咁靚」，之後的story更威水，影住兩大疊千元大鈔，並寫道︰「Waaaaa諗住簡簡單單食餐飯，佢突然拎個（信封emoji）出嚟，『情人節快樂』我以為佢寫咗一疊情信。」又寫︰「任何玫瑰花都不及任你花，隨便花」、「錫女朋友的男人會發達」再tag了男友Kelvin的IG帳號，非常高調。其實Kelvin去年以參展商的身分到海南島出席首屆中國消博會時，貼出自己一段在當地大排檔唱歌的影片，影片一出，不少內地網民都留言問他是否「撈唔掂」，他後來指自己只是喜歡唱歌。如今兩大疊銀紙贈女友，看來已為他「撈唔掂」的傳聞平反。

Joann Law大曬另類的情人節禮物。（IG@jjjoann）

不過，Joann Law的IG story就引來網民的討論，他們估計該疊鈔票約有20多萬，而有人認為Joann Law此舉非常炫富，又有人覺得送紙幣而不是過數的行為太過高調，但亦有人力撐Kelvin錫女朋友，是好男友。而有關Joann Law，她上年曾在IG跟網民大玩「你問我答」，期間就講道自己以$4000創業，至今已有7位數的積蓄，且終嘗百萬年薪的感覺。

點擊下圖睇吓Joann Law嘅靚相︰