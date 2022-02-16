黎耀祥抖音帶網民睇周潤發都去嘅街市　視帝呻菜價升︰最近十分貴

「視帝」黎耀祥（祥哥）最近與太太梁耀蓮暫停內地的工作回港過年，早前太太日前分享二人放狗日常時就意外曝光其豪宅內景，引起不少熱議。而祥哥一向熱愛在抖音分享自己的生活，日前，他就上載了一段標題為「周潤發都去的菜市場，帶你看看！」的影片，他在片段中說︰「今天帶你們去看看，香港一個很出名的路邊菜市場，九龍城！」



祥哥趁回港過新年，相約圈中好友拜年見面。早前他孖太太相約林夏薇聚一聚。（IG@rosinalam）

影片可見，祥哥有被路人認出，他也親切回應。而他亦親自揀白蘿蔔，又落手落腳拿起一袋袋的食材，最後更說了一句︰「滿載而歸！」貴為「視帝」的祥哥原來相當貼地！雖然家住豪宅，工作又忙碌，也會親自去買菜。內地網民對此也十分關心，大讚祥哥勁貼地，表示︰「香港明星果然是去菜市場的，沒帶助理？」、「香港明星就是接地氣」等等，又有人說︰「聽說香港的青菜超級貴」，祥哥亦有回覆道︰「最近十分貴」、「真的貴」等等，還加了「喊喊」的表情符號。的而且確接，近日供港蔬菜的價格飆升，原來連祥哥都呻菜貴！

祥哥親自到九龍城買餸！（黎耀祥抖音影片截圖）

點擊下圖睇吓祥哥點樣親力親為︰

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早前，祥哥太太分享二人放狗的日常時，意外曝光其豪宅內景，照片中可見，祥哥的豪宅是叫價至少3千萬的上水天巒獨立屋，屬於低密度住宅。家中佈置溫馨，以白色為主。客廳旁邊更有超大露台，望到外面綠油油的園林，而他的太太亦會跟親友到天台嘆下午茶，非常寫意。但據知，祥哥雖然收入豐厚，但仍然追不上飆升的樓價，買不到獨立屋，只好與太太改買為租。

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