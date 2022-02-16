Anson Lo拍攝全新汽水品牌廣告　初嘗色彩繽紛妝容超有新鮮感

早前Anson Lo（盧瀚霆）特別為全新汽水品牌拍攝了一條廣告片，片中見到他本來悶悶不樂，呷了一口汽水旋即「0感彈起」，周遭世界變成五顏六色，經過的每個角落都突然出現不同小驚喜，每一個人都變得充滿活力，聞歌起舞。Anson Lo分享指：「今次拍攝好開心、好好玩，除咗個場景同服裝都好colorful之外，我仲第一次嘗試色彩繽紛嘅化妝，非常新鮮！」

Anson Lo拍攝全新汽水品牌廣告。

由即日起至2022年3月31日，粉絲隨時隨地都有可能與Anson Lo的廣告擦身而過。當中包括於銅鑼灣、金鐘及旺角高掛多個戶外大型廣告告示牌，最特別的要數位於旺角朗豪坊砵蘭街門外的十條高柱，展示超過五米高、色彩奪目的宣傳照，無論近距離接觸或遠距離觀賞，一樣可以見到Anson Lo活潑生鬼的表情；這裡亦是唯一一個打卡點可以一次過與不同姿勢、表情及服飾的Anson Lo拍照，一共有七個不同的站立姿勢及兩個大頭照，途經的粉絲可以慢慢打卡。

除了戶外大型廣告告示牌，Anson Lo為汽水品牌拍攝的廣告亦會伴你出入，包括中環港鐵站月台燈箱和尖沙咀近港鐵站A出口的巴士站均呈獻配色絢麗的廣告，觸手可及的陪伴便是為忙碌都市人送上的一份驚喜。各大港鐵站內的扶手電梯旁亦會換上一共137對Anson Lo廣告，該廣告有三款不同組合設計，粉絲偶然遇上記得要打卡留念；同時，汽水品牌將於一系列共80架九巴、新巴及城巴巴士車身及部份車內牆身印上醒神廣告，車上八達通機更會添上可愛卡牌，為日常生活帶來意想不到的偶然小驚喜！