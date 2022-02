胡杏兒在剛過去的元宵佳節 (15/2) 於IG post了她和老公李乘德(Philip)拍拖享受二人世界的甜蜜合照,並留言表示:「情人節快樂老公,很久沒有拍拖了,回到我們第一次拍拖的地方和結婚的同一個地點,真的有很多美好回憶。你說是我們拍拖88個月紀念😁,真好意頭,只要開心日日都是紀念日!多謝你,辛苦你,love you, many more to come!」表白對老公的愛,公開放閃大曬恩愛。

杏兒與老公今年結婚6周年。(胡杏兒IG)

相中的兩人一臉幸福,尤其是杏兒更是流露出甜到漏燦爛笑容,表情冧爆。網民都紛紛留言為他們送上節日祝福,大讚他們夫妻感情好,且愈來愈有夫妻相。有網民的焦點則落在杏兒和他老公的外貌上,指出現年42歲的杏兒在原相機的高清鏡頭下,沒有修圖和美顏濾鏡,依然好靚女,敢以真實一面示人,不介意讓人看到歲月的痕跡,例如她的白頭髮和皺紋,獲網民激讚:「夠自然」、「真實不造作」、「自信最美」、「內心富足不用美顏濾鏡」、「杏兒頭上的白髮都看到了,很真實」。

