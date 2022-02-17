元祖超模Linda Evangelista整容失敗　勇敢受訪助同路人走出陰霾

現年56歲的傳奇超模Linda Evangelista於90年代叱吒時裝界，是全球最早的超模之一。不過近年Linda甚少在公開場合露面，神隱多年終於在去年9月在Instagram透露5年前接受了冷凍溶脂手術後，出現罕見副作用導致永久毀容的真相。今早Linda在Instagram上載了登上雜誌《People》的封面，並表示會勇敢面對事件，並希望透過自己的經歷來協助同路人走出困境。

在訪問中，Linda詳細講述了接受冷凍溶脂手術後所出現的罕見副作用。手術後數月後，開始注意到下巴、大腿和穿上胸圍的位置隆起，而原本想要縮小的部位突然腫脹起來，並硬化及變得麻木。過去一直都是大家心目中的超模女神，Linda看到自己的身體竟然變成這樣，她切發補救：「我嘗試自己處理，以為我做錯了什麼。我開始節食和瘋狂做運動，到了根本不吃東西的地步，我以為我瘋了。」

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她剖白了永久毀容對自己造成了極大折磨，更因而陷入嚴重抑鬱、悲傷、厭惡自我的循環。Linda在訪問中忍不住哭訴，指自己每次外出都很怕碰到認識的人：「我很喜歡在Catwalk台上表演，現在我害怕遇到我認識的人。我不能再這樣生活了，不能再躲藏和活在羞恥中。我不能再活在這種痛苦中了，我願意站出來發聲。」Linda表示希望透過自己的慘痛經歷來幫助同路人勇敢面對，並不要因而感到討厭自己。

傳奇超模Linda Evangelista是全球最早的超模之一，於90年代叱吒時裝界。（IG/@lindaevangelista）

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