水原希子潛水與座頭鯨海中共舞　「聽到他在大聲唱歌」

水原希子（Kiko）新一年工作排得密麻麻，但熱愛戶外活動與大自然的她總愛在裝上分享照片，除了火辣的比堅尼照吸引大家目光，她也會分享海底珊瑚礁、與海龜一同在海中潛水的生活照。最近Kiko又曬出與座頭鯨海中共舞的照片與片段，日前她與妹妹水原佑果（Yuka）及一班好友一同出海，竟幸運碰到她夢寐以求的座頭鯨，牠們就像海豚一樣一直躍出海面再落到海中，Kiko更跟一對鯨魚夫婦深海中一同游泳，於Kiko IG發放的片段中還能夠聽到牠們的歌聲，而當她們離開時，鯨魚不時跳躍並將尾巴露出水面，似向他們說再見，場面相當震憾！難怪眾人也不停高聲尖叫歡呼！

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座頭鲸是以活力和歌聲聞名於世的水中哺乳動物，性情溫順，難怪Kiko一生就夢想看到，她留言道：「我仍然不敢相信會發生在我身上！我一輩子第一次和座頭鯨一起游泳，鯨魚真的是最神奇、令人驚嘆的，我永遠不會忘記這一刻。這兩條鯨魚是一對夫婦，反過來看到肚子的是女性，她看起來是如此美麗和放鬆；第六張帖子中我們看不到鯨魚的形態，但卻能聽到他在大聲唱歌！遇見鯨魚一直是我的夢，鯨魚是我的幸運星，當我處於美好時光的時候，我便會夢見鯨魚。我非常感恩，希望可以再跟鯨魚一起游泳。」