鄭中基拍廣告微電影諗起個女　Asha徐㴓喬與女演員飾同性情侶

鄭中基（Ronald）和徐㴓喬（Asha）日前為「滙豐卓越理財」拍攝微電影廣告，飾演牙醫的Ronald在戲中要為囡囡準備資料入大學，他坦言令自己聯想到現實中的十歲女兒 Emma，覺得她成長得好快，拍攝時就好像為自己預演，想到囡囡眨眼間就長大，Ronald感到既開心又不捨得。Ronald亦好支持子女將來到外國留學，因為可以去更多地方見識，擴闊眼界。至於會否陪他們一齊去，Ronald笑言到時要問他們是否願意讓他跟去。Ronald又表示好渴望疫情結束後可以一家人去外地旅行，留下更多回憶紀念，最希望可以帶仔女到他以前在美國讀書的地方遊覽，可惜一直未有機會。

鄭中基日前為銀行拍攝微電影。

而Asha則在另一個故事出場，她在戲中與另一位女演員飾演同性情侶，二人關係甜蜜，Asha 卻對二人的將來感到迷惘困惑。幸好Asha的另一半已為二人建立更好的將來作好準備和計劃，實踐創業夢想。微電影中有不少二人溫馨甜蜜的畫面，令Asha勾起戀愛時經歷的生活點滴，一段感情會經歷的溫暖和那種為愛而認真計劃未來的感覺。片中不乏二人親密的互動，如相擁、面貼面等，Asha表示：「因為是第一次跟女演員飾演情侶，大家都非常緊張。不過發現無論對手是男或是女，每當需要和對方深情對望時，都會掩飾不到自己的害羞。」