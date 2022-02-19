樂宜晉身世界百大DJ　疫下「失業」轉場直播捽碟：兩三萬一個月

「DJ女神」樂宜（Lokyii）活躍於社交平台以及各大派對夜場，由模特兒轉型至夜場DJ後，她的收入可謂是一年多過一年，但由於新冠肺炎影響，酒吧夜場有限令後令她的收入大減。樂宜剛獲「DJMag Top100」入選為全球DJ 第103位後，就遇上疫情。她接受《香港01》訪問時表示，現時收入減少了超過一半：「而家都係靠以前積蓄。」



樂宜Lokyii被封為「DJ女神」。（IG@lok_lokyii）

她說：「以前一個月大概搵六位數字，而家少咗一半有多。冇我去現場打碟，而家就轉咗喺直播平台打。一個月打12場，一場個半鐘到兩個鐘，都幾多人Donate，我諗收入都有兩三萬一個月。」即時薪約$1,600左右。她續說：「直播打碟都唔使性感，有時我仲會素顏衛衣，哈哈，IG性感有時都要俾人睇吓我真實一面。」她亦表示，現時還是自己賺錢照顧自己，收入減少就唯有節省一些。

樂宜獲選為「DJMag Top100」全球DJ 第103位。（IG@lok_lokyii）

她透露，現時疫情影響了工作，自己也在尋找多方面發展。最近她也和《全民造星4》參加者安希婷合作出了一首新歌。這首新歌《手帕交》是DJ Galaxy和咖啡因公園作曲，著名填詞人梁柏堅作詞，安希婷主唱，而樂宜則Rap歌曲中的副歌部份。她說：「呢首歌係我處女下海，第一次唱歌！我平時都唔唱歌嘅，所以都幾有難度，不過又好玩，中間有一段就係我Rap嘅，但係估唔到錄音比想像中快，半個鐘就搞掂咗。平時沖涼都有練習，男朋友都話好聽㗎！」

疫下沒有夜場打碟工作，樂宜唯有「轉場」至直播開Live。（IG@lok_lokyii）

歌曲監製DJ Yami接受《香港01》訪問時表示，因為整首歌都是自資製作，再花費並不是很高，說：「我哋自己做production，其實唔使好貴。成首歌都係朋友一齊玩，前後大概用咗萬幾蚊左右。首歌係講同性戀，兩個閨密朋友，有一個鍾意咗另一個，一個鍾意女仔一個鍾意男仔，但係鍾意男仔嗰個想拒絕又想冇咗個朋友。原本首歌11月就做好，但係嗰時安希婷《全民造星4》嗰邊未完，所以先放到前幾日情人節出街。」