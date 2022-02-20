Amy Lo非香港首位入圍「百大美女」　32歲性感女神兩度打入排行榜

美國網站TC Candler每年都會舉行「全球百大型男美女」選舉，早前MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、江𤒹生（AK）及陳卓賢（Ian）先後入圍2022年度「全球百大俊男」（The 100 Most Handsome Faces），不少鏡粉對於偶像能衝出香港表示興奮，TC Candler更認為MIRROR的成就終有一天比韓國天團BTS（防彈少年團）更大，對MIRROR的評價十分之高。



姜濤入圍2022年度「全球百大俊男」。（IG/ @keung_show）

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另外，Ian女朋友盧慧敏（Amy Lo）日前亦獲提名為「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces），有望與BLACKPINK、TWICE成員一決高下。不過Amy Lo並非首位入圍「全球百大美女」的香港女藝人，事關有位性感女神曾兩度入圍此排行榜，她就是現年32歲的陳靜（Dada）。

TC Candler簡單介紹Amy Lo是哥斯達黎加及香港的混血兒，是一名演員。（TC Candler）

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Dada是首位打入「百大美女」的香港女星，早在2012年，她曾入圍百大榜並成功排名44，揮低第82位的內地女星周迅，以及第89位的台灣女星徐熙媛（大S）。八年後，Dada於2020年再度入圍，她當時表示感到受寵若驚。「全球百大型男美女」入圍名單仍持續更新，到底會否有更多香港藝人力爭靚仔靚女殊榮，網民就要拭目以待。

性感女神Dada曾兩度入圍「全球百大美女」。（IG/ @dadachan）