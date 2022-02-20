毛舜筠大爆姜濤最鍾意影人瞓覺醜態︰佢真係一個偷拍高手嚟

MIRROR現在成為娛圈的「風頭躉」，拍戲一部接一部、又唱出不少熱播歌曲。早前，跟他們合作過的毛舜筠（Mo姐）接受李婉華的訪問時，大談對這班年青人的感覺，亦分享道姜濤的百厭事件簿。



李婉華亦是MIRROR的粉絲。（YouTube影片截圖@李婉華 Anita Lee）

Mo姐現在滯留在加拿大溫哥華，她接受李婉華的訪問，講起跟MIRROR其中的四子——姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）和呂爵安（Edan）拍電影的趣事，當中她講起姜濤的部份最多。電影《阿媽有咗第二個》入面，姜濤和Jer演她的兒子，而《過時過節》入面，Edan又演她的兒子，Anson Lo就是Edan的好友。講到姜濤，Mo姐笑言他最喜歡影人睡覺的樣子，她說︰「我後尾知道咗呢樣嘢之後，佢係令我冇餐好瞓！」事關如果她一不小心睡着就慘了，姜濤是會好快手影了相，「佢可以影晒條片出嚟，但係你都唔知啊！佢真係一個偷拍高手嚟㗎！」但Mo姐沒有嬲，她笑言︰「佢就好百厭！但真係好可愛嘅！」她又說︰「我試過畀佢拍咗，追佢九條街啊！要洗佢嗰條片啊！」因為睡覺的樣子真的「好肉酸」，又「擘晒口」，又有反眼，但她表示︰「拍攝期間姜濤真係畀咗好多歡樂我哋！」

姜濤原來好百厭！（資料圖片）

另一件關於姜濤的趣事，就是他會問好多奇怪問題，Mo姐直言︰「真係令你好難答㗎！」Mo姐舉例說︰「譬如佢會問『Mo姐，如果而家有部戲要你光頭，剷光頭，你拍唔拍啊？』我就同佢講『我諗唔拍啦，因為而家剷光咗個頭幾廿歲好難出返頭髮，後生我會諗嘅，如果你剷光個頭我都想睇吓點，但係我就唔會啦』，我答咗佢啦，佢話『唔係喎，如果我畀你嘅錢係好多，咁你會唔會呢？』我話『多到點先？』『你開啊！你而家開一個價！』『我開價人哋唔會畀㗎，黐綫點會畀一個價錢咁高因為Mo姐光頭拍呢個戲！』『我哋玩啫！』」

毛舜筠（中）與姜濤（右）在戲中飾演一對母子。（周倪瑩 攝）

Mo姐續說︰「因為佢（姜濤）纏住你唔放過你，畀個答案佢。」一定要別人答「好」才罷休，Mo姐隨口說要1億，姜濤就會說︰「哦！原來Mo姐係1億！1億你講過㗎，1億你要剃光頭㗎！」Mo姐跟李婉華說︰「因為你而家咁樣問到，我唔答冇得休息嘅時候，我就咁答，跟住佢就好開心。」姜濤甚至說︰「咁1億你仲可以做啲乜嘢？性感得唔得？性感嘅尺度有幾多？」Mo姐說︰「黐綫啦，而家幾廿歲，邊度會有人想睇我性感啊？唔好問啦！」姜濤真的好搞鬼！

姜濤公開毛舜筠瞇眼擘大口熟睡的影片。（Instagram：@keung_show）

Mo姐透露因為Jer是第一次拍戲，所以就比較安靜，每一次都集中演出，他亦是一個可愛的男仔，為人好內斂怕醜，「係一個好簡單嘅年青人，佢思想好簡單，唔複雜，你同佢嘅相處可以好舒服。」例如他會隔住一塊板，唱歌給她聽，戲中她是他的媽媽，Mo姐和李婉華都大嘆︰「好sweet！」

Mo姐大讚Edan EQ好高！（IG@moje115）

另外，Mo姐表示Edan是一個EQ很高的年青人，她說︰「佢係一個好有家教（嘅人），你會睇佢爸爸媽媽一定係用咗好多心血去栽培佢，佢係咁多個裏面講嘢最有文路，同埋最有智慧嘅一個年青人，而且佢個EQ好高，我諗爸爸媽媽都會好恨有個咁嘅仔。」她還笑言見到Edan，她會想如果自己也有一個這樣乖的囝囝就好！Mo姐跟Anson Lo就好少對手戲，但她亦有談及對方，「佢都好乖，佢成日都有問我嗰度係點？」Mo姐亦不介意抽時間跟他們圍讀，給他們一些演戲上的意見。

MIRROR十二子在演藝圈發光發亮。（資料圖片）

最後，Mo姐亦有大讚MIRROR，言談間流露出對他們的欣賞，好表示︰「我都經歷過幾代演員、偶像，你會發覺MIRROR呢班年青人係可以咁單純，我好欣賞佢哋嗰種單純同埋直接，佢哋有好多古靈精怪嘅諗法，佢哋係一啲比較簡單、單純嘅年青人，呢個係令我最……作為前輩又好，作為爸爸媽媽，喺而家呢個年代，係最覺得讚歎嘅。做戲又用心做，唱歌就盡最大嘅努力唱好。」