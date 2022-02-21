Santis認同熊仔頭拍拖　否認MC張天賦介入之間感情：目前已經分開

知名YouTuber熊仔頭早前於網上宣布他的YouTube Channel「FHProductionHK」與旗下女藝人Santis （陳濬樺）解約，對於解約一事引起網友很多猜測，曾有網民傳出熊仔頭與 Santis 已結婚，但因MC張天賦的介入，導致熊仔頭和Santis情變。Santis曾經和 MC 張天賦合作，拍攝MC的歌曲《反對無效》，擔任MV 女主角，MC接受傳媒訪問時曾說過幾鍾意Santis。

熊仔頭宣布與Santis解除演藝經紀合約（圖片來源：instagram@FHProductionHK）

Santis話同「FHProductionHK」係和平解約，希望大家唔好估估下。（YouTube）

早前Santis出Po，講到會和網友來一個Q&A給大家問題，昨天（20日）Santis在個人的YouTube Channel發布了這條Q&A影片，對於種種問題，Santis希望在這條影片詳細跟大家說，首先說到解約的問題：「呢個係我個人意願嚟，完全同緋聞事件無關。點解會有呢個決定呢？其實我自己鍾意拍佢哋劇情片同微電影，但睇返自己表現唔係達到自己想要嘅效果，所以我嘗試個人發展，對將來演出機會會再好啲。畢竟我年紀比較細，又未有深刻體會，所以決定自己出去發展，然後有多啲經歷令我演藝有進步。」

早前在網民公開的照片中所見，MC戴着cap帽兼身穿一身輕便裝束，身旁長髮女子的身形、所戴的cap帽和所穿的衫、褲、袋都與Santis相當雷同。（LIHKG）

其中一個焦點便是網友關注，究竟有沒有給熊仔頭「戴綠帽」，Santis強調：「冇，咁有冇同過熊仔頭一齊呢，係有嘅，自2021年6月一齊，而目前已經分開咗。我哋嘅關係，希望大家可以畀啲空間，我哋分開嘅原因係我哋之間嘅衝突。邊個提出分手呢？我哋雙方都有提出過。」

熊仔頭十週年影片冇Santis，Santis話係內部有一個試鏡，自己並唔係做得最好。（YouTube）

至於當時Santis跟MC講到自己是單身，她表示：「因為我當時真係單身，第二就係我冇過份揣測問題有咩意思，所以我都係照直咁答當時狀況，以做好工作為大前提。」但對於有沒有和MC拍拖一事，Santis至今也沒有回應。

早前傳她和熊仔頭結婚沒有澄清，Santis直言原因是想保護好二人關係，二人關係不應涉及外界，因此並沒有交代。（IG：santis_chan）

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