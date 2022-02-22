黎諾懿自爆被老婆李潔瑩監控？「呢個功能冇得閂，太太知我喺邊」

黎諾懿近年來以「顧家好男人」形象入屋，與太太李潔瑩於2014年結婚，2017年誕下兒子「小春雞」，去年12月再誕下細仔「小冬牛」，一家四口相當幸福，二人亦是公認的恩愛夫妻︿2，但近日諾懿接受訪問時，竟自爆被太太在手機安裝追蹤定位功能。

黎諾懿與太太李潔瑩先後誕下「小春雞」與「小冬牛」，一家四口相當幸福。（IG：@lokyilai）

2010年，黎諾懿在圈中好友周美欣的介紹之下，認識曾參選香港小姐競選的李潔瑩，二人擦出火花，黎諾懿曾在訪問中透過自己是透過精湛的廚藝把妻子李潔瑩追到手。近日接受林盛斌（Bob）主持的《人夫放假約出去滾》訪問，諾懿指太太在他手提安裝「Find My Friends」的追蹤定位功能，美其名是擔心出埠一旦被擄都可以救到他：「呢個功能冇得閂呀，太太知我喺邊，有時就會叫我去附近幫佢買嘢！我而家好簡單，唔係金魚街就係花墟。」

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諾懿現階段更以家庭為首位：「我哋有共識囝囝唔需要讀書好叻，因為世界一直轉變緊，尤其二十年後佢投入社會嘅時候，應該好多工作已經被機械取代咗！唯一唔可以取代係人腦入面嘅創意，我希望佢有獨立思想，最重要係學語言，而家佢學日文、英文、廣東話同普通話。」有3女1子的Bob笑言：「如果我個女嫁到好似黎諾懿咁嘅人，我就放心喇！」諾懿笑著回應：「唔使怕，我有兩個仔，佢爸爸係富一代，佢哋都係叫富二代，好穩定啦呢單嘢！」

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