44歲黎淑賢再嫁美容醫生老公逆齡變靚　曾大方承認打botox兼埋線

曾在電影《古惑仔3隻手遮天》中飾演悲情女角方婷的黎淑賢，雖然演技略顯生硬，但仍憑着性感演出令人眼前一亮。現年44歲的黎淑賢早已淡出幕前，但她亦有不時在社交平台分享近況，日前她Post出一張與醫生老公許智政的合照，並寫道：「最愛的老公大人，舊曆生日快樂！」相中黎淑賢攬實老公，大曬恩愛，雖然她以一身居家Look出鏡，但皮膚白滑緊致，笑起來看不到一絲皺紋，絕對稱得上凍齡有術！



黎淑賢為醫生老公慶祝生日。（微博@黎淑賢Bonnie）

黎淑賢在1995年參選亞洲小姐獲得亞軍，其後加入演藝圈，《古惑仔3隻手遮天》是她入行後參演的第一部電影，在戲中飾演蔣天生女友方婷的她，在一場被張耀揚強迫影裸照的戲份中半裸上陣，盡展出眾身材，這也是她從影以來最大膽的演出之一。不過黎淑賢之後拍的電影並不多，除了《古惑仔3》之外，最令人印象深刻的是1998年上映的《生化壽屍》。1999年黎淑賢與盧惠光結婚，兩人育有兩子，但8年後離婚收場。

黎淑賢在《古惑仔3隻手遮天》中有性感演出。（電影截圖）

重溫性感演出：

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盧惠光不時在社交平台上載與兩名兒子的合照，大仔Jacky擁有高大身形和俊朗兼帶有傲氣的外表。（IG@kenlow_1）

離婚後盧惠光獨力照顧大仔盧俊諺（Jacky）及細仔盧俊希（Jovan），而黎淑賢在2007年與任職美容醫生的許智政結婚，並先後誕下兩子，婚後做全職媽媽的黎淑賢，除了勤力做Gym保持Fit爆身形之外，她更曾大方承認靠微調逆齡變靚：「我有注射botox，還做了埋線，但不覺得痛，老公還取笑我變態，我反而覺得是我的忍受能力比較高。」而黎淑賢與老公許智政創立的美容公司不斷擴充業務，搞得有聲有色，她亦積極經營自己的社交平台，分享美容心得，實行自己做生招牌，難怪身為四子之母的她仍保養得宜，近年更愈來愈索！

黎淑賢與老公許智政創立的美容公司不斷擴充業務，搞得有聲有色。（資料圖片）

黎淑賢不時邀請好友到家中作客，屋企設有闊落露台。（微博@黎淑賢Bonnie）