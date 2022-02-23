Tyson Yoshi曾想簽公司　發現要還錢畀公司先有錢袋︰當我傻仔？

Tyson Yoshi（程浚彥）在2018年出道，一開始將歌曲放上網，吸引到年青人的的注意。現在他仍是獨立音樂人，他在Viu節目《Viu1人物專訪》中提到，他覺得獨立音樂人的自由度大一點，笑言是「遇到啲唔鍾意嘅嘢可以舉起隻中指就行」。



Tyson Yoshi對音樂好有熱誠。（YouTube影片截圖@Viu1 娛樂新聞）

Tyson Yoshi表示自己的schedule不算是忙，他知道其他藝人的schedule更「黐綫」。他說︰「呢個時候我腦入面有把聲就係，咁人哋有公司嘛，你自己係老細嚟喎！嘩，我聽到呢句嘢我就着喎！係喎我係我自己老細，點解我唔覺得我自己係老細嘅？點解我會變咗工具人嘅。」他講笑說︰「跟住我就嬲囉，就算我想5日唔做嘢啊，都冇人可以話我錯！嗰隻feel嘛。跟住我就會火滾，點解要做嘢啊？唔想做，呢個當然係比較偏任性少少嘅（講法），但係就係一路提自己，個控制權喺我度啊嘛，所以冇得同人比……有啲人好鍾意話『啊邊個邊個夠咩啦，幾時輪到你嘈』，黐綫㗎？關你鬼事咩？我自己鍾意點就鍾意點啦。」

Tyson Yoshi為自己是獨立音樂人而感到驕傲。（IG@tysonyoshi）

Tyson Yoshi喜歡掌握工作的控制權，他說︰「你唔講清楚個工作內容然後迫我硬食？我梗係唔會咁做啦！傻㗎咩？比較呢個圈子上一輩嘅人先至咁樣。」他表示年輕一輩會list好所有要傾的事一齊傾。他曾經多次在IG強調自己沒有簽任何公司，因為外面有人不斷跟人說簽了他，但明明就是沒有。

Tyson Yoshi講起當年在台灣發展時，他曾經有有考慮過簽公司，雖然他現場表演和網上streaming的收入足夠他維生，但他想有更好和更大的製作，令他思考是不是有公司在背後做支援會好一點，他有跟台灣的大唱片公司傾過，香港的都有傾過，「但係出到嚟最尾都係『X，嘥我時間』，講就講得好好，然後到頭嚟睇嗰份合約嘅時候就完全唔係嗰回事！原來我係要將你投資落我度嘅嗰嚿錢還晒，我先可以再去賺嗰嚿錢，咦，咪住先，咁點解我唔同銀行借啊？我同銀行借，個音樂個master仲係歸我喎，而唔係歸呢間公司，你當我傻仔啊？你係咪當我傻仔啊？」

Tyson Yoshi喜歡掌握工作的控制權。（YouTube影片截圖@Viu1 娛樂新聞）

雖然Tyson Yoshi在訪問間的語氣輕鬆搞笑，但其實觀眾是完全感受到他對音樂的熱愛，他表示做音樂其實可以好簡單，「好depends on你係鍾意音樂定係想紅，你想紅嘅話，我諗你就直接簽公司，我都唔想搞呢啲嘢！」而真喜歡音樂，就會找方法去學去試，「鍾意音樂就做啦！想紅就……唔好用音樂啦，用第二啲嘢啦快啲！」

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