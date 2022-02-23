一起走過｜甄志強簽無綫一年賺得3幾萬　大受打擊不夠生活侷轉行

現年49歲的前亞視小生甄志強（小強）日前與1990年三料亞姐季軍楊玉梅一起接受港台節目《一起走過》訪問，分享當年入行後的起起跌跌。小強由加入亞視就做男主角說起，中途拍劇做展昭卻撞斷骨，結果無得拍《再見艷陽天》，幾年後過檔TVB卻因人工少而要轉行。小強當年入行原來與跆拳道師兄，現已貴為荷里活導演的鄭繼宗有關，他本身是跆拳道香港代表隊，對方提議他去試吓讀武術藝員訓練班，還為他填表交去TVB，最後兩師兄弟一起加入了無綫，他更放棄酒店副主管職位轉行做武師，他直言好大犧牲，因為當時人工同TVB相差一倍有多。

甄志強與楊玉梅接受《一起走過》訪問。

小強未有留在TVB發展，曾外闖轉做模特兒，直至1993年亞視開拍《新香港奇案》的單元溶屍案，獲蕭鍵鏗推薦給監製佳哥，他與楊玉梅去對戲後，翌日亞視便打電話給他說想跟他簽約。小強加盟亞視後作品不少，成為備受力捧的小生之一。他於1994年在劇集《碧血青天楊家將》以及《碧血青天珍珠旗》內飾演展昭一角，可惜在拍攝途中意外跌斷舟狀骨，他說：「醫生話最快半年或9個月先好得番，結果打咗9個月石膏，瞓咗喺屋企開唔到工，當時齣劇仲未拍完，照返去拍文戲，打戲就搵替身幫我打。」他還因此而失去了參與演出經典劇《再見艷陽天》的機會，角色最終由林韋辰接替。

甄志強演過展昭。(影片截圖)

主持人追問當年為何離開亞視？是否掛住拍拖？小強說：「唔係掛住拍拖，嗰時亞視又換老闆，成個製作部裁走，公司亦都無再開戲。我係約滿唔續約，時間多就去學高爾夫球，又考咗個教練，唔使開工會去教波。（後期去過上海發展？）係，嗰時離開晒所有電視台，直情有諗住轉行。我曾經返過TVB一段時間，又唔係做得咁開心，好似有我又得，無我又得，同時間又搵唔到錢。老實講，當年喺亞視份人工都ok，問題係食飯搭車嘅錢都唔夠喎，又要養車同供樓，一年搵得個三幾萬，你話喺呢間公司做咩呢？（工作量少？）可能係，於是乎唔想再喺度。（TVB的打擊好大？）都係㗎，令我好灰心。（在亞視始終一線主角？）可能係工作量唔夠，令我捱唔到生活，當年養架車都成萬蚊一個月，又要去供樓。」他表示離巢TVB後幸好遇到個做生意朋友，嘗試在元朗做餐廳，並在國內發展餐飲業。小強近年亦有戲癮，久不久會在劇集中出現，曾客串ViuTV《詭探》以及網劇《PTU機動部隊》。