專訪｜林峯笠假髮拍MV　自己都頂唔順：大家開心咪得

兩首派台歌都是自己擅長的情歌，接下來會否有驚喜呢？林峯：「其實一直想挑戰情歌以外 ，我係好貪心，但試新嘢同時又唔以太超過，好多謝華納好尊重音樂同歌手，完全唔怕浪費時間。」（陳順禎攝)

近年主攻影視的林峯，去年加盟華納正式回歸樂壇，首波主打《唱情歌的人》特意找來林家謙合作，正當樂迷期待有更多新一代音樂人出現在林峯的作品之際，最新主打歌《幼稚未完》出現了熟識的鄧智偉。這位「御用作曲人」過往曾為林峯打造出《愛在記憶中找你》、《愛不疚》、《Let's Get Wet》、《CHOK》等多首經典歌，慣有的合作模式是好是壞？林峯說：「對佢係可以好放心，但因為太舒服，所以要分開下，喺各自嘅領袖去學習、吸收，再去撞啲新嘢出嚟。其實9年之間一直都有諗係咪可以整啲歌，但大家都未有靈感。」《幼稚未完》是《幼稚完》的延續，至於點解會是《幼稚完》？原因很簡單。「每次演唱會都會同fans大合唱，而《幼稚完》係我第5次演唱會嘅合唱歌，仲好記得當時有半首歌都係fans唱比我聽，好感動，所以好希望仲可以有一首歌會令大家有共鳴，將來開騷時一齊唱。」

與林峯同日出歌的有Mirror成員陳卓賢、馮允謙以及Gareth T（湯令山），這些名字對坦言荒廢了樂壇幾年的他來說是陌生的：「見到好多新曲風、組合、藝人係感動嘅，希望同佢哋有啲交接。」(陳順禎攝）

回看林峯當年的樂壇成績，曾於五年內四度於紅館開騷、三度奪得「IFPI香港唱片銷量大獎－全年最高銷量本地男歌手」、連續6年奪得「年度十大勁歌金曲獎」等等……卻偏偏只有4首歌曾上榜叱咤。「因為我另一個身份係演員，而且我20歲已經入行，其實好明白規則係點，冇時間去諗或者深究，其實亦都係冇得諗。好多因素去影響一件事，而歌手同演員控制範圍內嘅事，就係將作品做好，同埋藝術始終冇一個標準。」無綫相信是眾多因素之最，如今換了公司，終於鬆口表示想有歌上榜叱咤：「因為有歌上榜代表多咗聽眾朋友，呢個對我嚟講最為重要，至於首歌大家鍾唔鍾意，其實真係好個人化。」

有音樂人曾表示「樂壇已死，由林峯拎金曲金獎開始」

去年曾有網民指林峯唱功、演技了得，認為他的package不輸姜濤，但最終因無綫的過分寵愛-- 《Chok》獲《十大勁歌金曲頒獎典禮》的「金曲金獎」而「逆轉」了一切。「哈哈！每個artist都有自己嘅歷程，我到而家都唔覺係一件唔好嘅事、到而家都認為佢係一首好歌，包括所有arrangement。首歌係一種對當時音樂嘅熱誠、對當時自己嘅一種態度。我覺得冇所謂，從來都唔覺得係黑歷史，本身亦都唔係，做音樂實有人鍾意同唔鍾意。」至於package的問題，林峯認為不應比較亦不要想得太複雜，主要是每個人都有自己的優點之外，而每家唱片公司都不同的方式去包裝藝人，而他亦樂見近年廣東歌重獲大眾關注。

為怕新戲造型過度曝光，連MV都要戴假髮，唔係林峯自爆的話應該都唔會有人發現。

訪問當日，冷帽＋鬚根似是私下打扮多於宣傳造型，抑或是要延續《幼稚未完》MV的頹風？林峯無奈表示因為忙於拍攝新戲，為怕造型過份曝光，近來就連同老婆外出都要戴上冷帽，之後更自爆MV其實是戴著假髮拍攝:「歌手都係聽歌為主，我覺得又不至於太差，哈哈！無所謂啦！大家開心咪得。」要同時兼顧歌影視，確實係難。去年推出《唱情歌的人》時，就因為電影拍攝中，而未有太多宣傳，最後成績亦不似預期：「我有時覺得數字係bonus，當時唱片公司可能會希望更好。呢首歌我又唔急，因為只要佢係一首好歌，無論隔咗幾耐都會有人去欣賞，同埋拎得出嚟嘅，都一定係自己鍾意嘅作品。入行20年，已經唔會太比數據去左右自己嘅決定，你可以話係睇化咗，但我更覺得係要將重點擺啱。」