10位首批北上發展的香港藝人　蕭正楠呻淒涼　李彩華曾撼贏大長今

蕭正楠最近在J2節目《人夫放假約出去滾》中，透露自己在2003年到內地發展的經歷，他說得上是第一批到內地發展的藝人。對於不少人來說，到內地發展必定有很好的際遇，但是蕭正楠就表示當時自己的情況好淒涼，因為整個城沒有人，自己坐着等開工，隨後來探班的記者更對他說：「點解你好哋哋變成咁嘅？」聽到記者這一番說話，他自己都呆了，表示：「最想都係留喺香港，歌迷、屋企人喺身邊。」蕭正楠直言那一刻好傷感。

最近來有不少香港藝人都會選擇到內地發展，如當初在香港人氣浮浮沉沉的陳偉霆、鄧紫棋（G.E.M.）、Angelababy（楊穎）等等的藝人都選擇把工作重心轉向內地，轉眼間他們已經成為了內地為人熟悉的一線明星，賺到盤滿缽滿。他們主要在2010年後才到內地發展的藝人，而在他們之前就已經有一批前輩在90、00年代期間選擇北上發展，以下細數10位第一批到內地發展的藝人。

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