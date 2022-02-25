10位首批北上發展的香港藝人　蕭正楠呻淒涼　李彩華曾撼贏大長今

蕭正楠最近在J2節目《人夫放假約出去滾》中，透露自己在2003年到內地發展的經歷，他說得上是第一批到內地發展的藝人。對於不少人來說，到內地發展必定有很好的際遇，但是蕭正楠就表示當時自己的情況好淒涼，因為整個城沒有人，自己坐着等開工，隨後來探班的記者更對他說：「點解你好哋哋變成咁嘅？」聽到記者這一番說話，他自己都呆了，表示：「最想都係留喺香港，歌迷、屋企人喺身邊。」蕭正楠直言那一刻好傷感。
最近來有不少香港藝人都會選擇到內地發展，如當初在香港人氣浮浮沉沉的陳偉霆、鄧紫棋（G.E.M.）、Angelababy（楊穎）等等的藝人都選擇把工作重心轉向內地，轉眼間他們已經成為了內地為人熟悉的一線明星，賺到盤滿缽滿。他們主要在2010年後才到內地發展的藝人，而在他們之前就已經有一批前輩在90、00年代期間選擇北上發展，以下細數10位第一批到內地發展的藝人。
點擊下圖觀看更多：
+25
同場加映：敖嘉年自爆瞞「分」3年勁震驚 盤點9對圈中秘密離婚夫妻
+22
湯洛雯發惡夢狂洗手 開口中無綫所有劇組全面停工孫藝珍母爆玄彬酒後愛撒嬌 親挑近8萬名牌嫁妝盒谷愛凌奪3獎牌成為大紅人 微博只關注呢位女明星方媛豪宅取景影性感寫真曬鎖骨美腿 網民錯重點：瘦到無pat pat王卓淇身在上海依然無懼天氣寒冷 著露肩衫Show長腿派福利楊茜堯首度公開第二胎孕照 全黑性感套裝上陣成「最辣孕婦」