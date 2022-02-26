51歲張慧儀被關寶慧稱表裡不一　私下純品卻招惹狂風浪蝶

現年51歲張慧儀的生於馬來西亞，她最近為香港開電視主持節目《曬ya馬拉moi》，介紹老家馬拉特色菜，最新一集更請來好姊妹關寶慧作客，關寶慧更大爆張慧儀私下一面以及二人一單醉酒後的超尷尬事件。

張慧儀表裡不一。（影片截圖）

張慧儀火辣性感的形象深入民心，不過性感形象鮮明的她，其實骨子裏卻很傳統，對感情十分專一，關寶慧在節目更稱：「你真係好純，你個人品同你個外貌係完住相反。（我家姐成日講我嘅外表同我嘅內在係有啲矛盾嘅結合體。）唔係有啲，直頭係好矛盾。其實慧儀係一個好Man嘅人，除咗直，仲好Man。 」

被指私下勁純品。（IG/@angielovehan）

關寶慧更爆有一次與張慧儀在中環飲酒的超尷尬事件，張慧儀稱：「你知我係招惹狂風浪蝶，一個好英俊瀟灑嘅外籍人士同我喺度搭訕。」關寶慧接著說：「好明顯我就冇人搭訕，我喺旁邊等，突然有個人喺斜路落緊嚟，我就拍佢叫『衰人』。（我又見到同佢Hi。）以為係我哋個朋友，個人望咗我4、5秒。（你哋傾咗好耐。）當時我以為佢係羅君左，其實佢唔係，我認錯人。如果嗰陣俾人影到，真係好瘀。」

二人非常老友。（影片截圖）

2003年，有傳張慧儀與其未婚夫因感情問題大打出手後，情緒低落兼有輕生念頭的她宣布退出娛樂圈，結束與無綫電視多年來的賓主關係，離開傷心地轉往馬來西亞發展，之後再轉至中國大陸發展健康食品生意。並因此在福利院遇見她的養子張晃維（Hanson），更收養了他。雖然Hanson患有先天性心臟病，但慧儀不離不棄，想盡辦法醫治兒子，爲應付龐大的生活費及醫藥費更復出幕前，所幸的是Hanson在2018年心臟手術成功，不少人更稱張慧儀人美心善，更被形容為落入凡間的天使。

張慧儀笑言與囝囝齊齊做義工，可增母子感情。