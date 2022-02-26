鄧洢玲疫市派咖啡向市民送暖　準備停業一個月：會照出50%人工

現年37歲的鄧洢玲（Elaine）身兼多職，除了經營按摩店，還開設了寵物餐廳，但近年受到新冠肺炎疫情影響，生意大受打擊，可是她最近仍然決定在疫市中送咖啡！昨日（25/2），她所經營的餐廳在Instagram上載一張寫着：「FREE COFFEE ON US」的照片，帖文中還寫道：「一連兩日我哋都會為大家派發免費美式咖啡，為大家喺精神上打打氣，希望大家繼續努力，一齊正面面對，共同撐過疫境！我哋都想喺呢段艱難嘅時間為大家打打氣，送上一份支持同溫暖」。

Elaine選擇在疫市中送咖啡（IG/@chillax.cwb）

鄧洢玲接受《香港01》訪問時說：「因為最近香港疫情嚴重，尋日直情過萬宗，加上唔希望員工係返工時候染疫，所以先有暫停營業嘅考慮。我哋咖啡店啲咖啡同奶係需要大量入貨，因為嚟緊都要Close，啲貨會散唔切，所以想送畀街坊飲，亦希望可以為佢哋打下氣。」問到最近生意是否好冷清時，Elaine就回應：「係啊！宜家我哋個舖頭都俾人清零，有試過全日都係零」。

Elaine想送咖啡俾街坊飲亦希望可以為佢哋打下氣。

Elaine指接下來會暫停營業約一個多月，明白疫情下大家非常艱難：「前日同同事開咗會，即使三月同四月暫停營業，仍然會出50%嘅人工。」被問到會擔心空白期太長而結業時，她就回應：「好老實講咁係有諗過嘅，不過好好彩無論係咖啡店定係按摩店兩位嘅業主都非常明事理，宜家呢個情況同業主商量過，佢哋都有講過話減租。」

Elaine指接下來會暫停營業約一個多月

點擊下圖看相關圖片：

點擊圖輯睇阿旦性感靚相＋最新相身材有幾正：