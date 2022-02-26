飛虎3壯志英雄｜「四大美魔男」鬥吸睛　邊個最搏連替身都唔用？

由張兆輝（輝哥）、苗僑偉（三哥）、馬德鐘（馬神）、黃宗澤、吳卓羲等人主演的重頭劇集《飛虎3壯志英雄》（下稱《飛虎3》）正於無綫（TVB）翡翠台播放得如火如荼，在前晚（24/2）播出的第四集中，圈中「四大美魔男」強勢登場，四位「50+型男」三哥、輝哥、馬神與陳豪在劇中散發出陣陣熟男剛陽魅力，難怪被網民封為「中佬天花板」！

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前晚，第四集《飛虎3》劇情講到由陳豪（飾范少鋒）率領的飛虎隊與大反派在棄置商場展開連環駁火戰，最終因為黃宗澤（飾張嘉軒）的判決失誤，令陳豪慘死在敵人的火箭炮下，連人帶𨋢化為灰燼，場面震撼。另一邊廂，輝哥（飾張偉樺）為躲避敵人的手榴彈，不惜化身「人肉滾球」，從約高三層樓高的扶手電梯上滾落地面，驚險連連！而為了達到最佳拍攝效果，輝哥堅持親身上陣，拒用替身演員，毫不錫身非常專業。

輝哥真心搏：

陳豪的殉職令飛虎隊籠罩著一片愁雲慘霧，輝哥繼第一季《飛虎之潛行極戰》痛失好兄弟陳山聰（飾黃榮賢）後，今季再次面對手足離去，其中一幕輝哥在床上難掩傷心之情流下男兒淚，盡顯紮實演技。

陳豪殉職一幕完全是《飛虎3壯志英雄》重中之重。

而在陳豪的告別式上，三哥（飾許俊飛）與馬神（飾展博文）強勢登場！不少網民留意到《飛虎3》雲集了多位50歲以上的圈中熟齡型男，更封三哥、馬神、輝哥與陳豪為「四大美魔男」，他們不單止保養得宜，現實生活中同樣是愛妻號兼廿四孝爸爸，愛情、事業、家庭都能面面兼顧，所以稱他們為「中佬天花板」也絕不為過。