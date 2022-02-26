落選港姐李渼琦轉做Model外貌變化大　曾控訴被湯洛雯欺凌鬧不和

現年34歲的湯洛雯（靚湯）近年晉升為TVB當家花旦，不但擔正做劇集《OPM》的女主角，近期更忙着拍攝新劇《隱門》，機會多多，而在感情方面，靚湯與馬國明亦愛得甜蜜，早前她就Post出兩人的合照，慶祝馬明生日，大曬恩愛！在2012年參選港姐的靚湯，當年因為星二代的身份而備受關注，更成為奪冠大熱之一，不過其實在選美期間，靚湯就捲入是非，當時她被尤蔭蔭踢爆欺負來自澳洲的佳麗李渼琦，最後六強止步的靚湯獲得「旅遊大使獎」、「美麗昇華大使獎」及「現場最受歡迎佳麗奬」三個獎項，其後加入TVB，而落選的李渼琦就早已淡出演藝圈。



好甜蜜！（IG@roxannetong）

《2012年香港小姐競選》遠赴倫敦拍外景，當時尤蔭蔭抱打不平，直指大熱門靚湯欺凌同房的李渼琦，其後李渼琦大爆靚湯將內衣褲隨處亂放，還將濕毛巾放入她的袋中，令她忍無可忍向大會投訴，但靚湯在接受訪問時就極力否認，認為可能只是一場誤會，更雙眼紅腫現身，甚為委屈。不過兩人之後返港一起接受訪問時就冰釋前嫌，靚湯表示事後有主動同李渼琦溝通，並承認有試過將濕毛巾放在對方床上，向李渼琦道歉，雖然鬧出不和事件，但就強調兩人仍是朋友。

李渼琦同靚湯曾鬧出不和事件。（Facebook@李渼琦）

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肚腩仔表露無遺。（視覺中國）

來自澳洲布里斯班的李渼琦，作為海外佳麗參選港姐，擁有一副混血兒外貌的她外形出眾，更成為大熱之一，而在泳裝環節時，她的肚腩仔就表露無遺，她在接受訪問時更直認沒有修身，繼續其不拘小節的鬼妹仔性格。不過最後李渼琦落選，她曾參加《2014澳洲華裔小姐競選》奪得布里斯班賽區的冠軍，其後赴悉尼參加《2014澳洲華裔小姐競選總決賽》，最後奪得友誼小姐。從李渼琦的Facebook所見，她曾擔任模特兒，主要以拍廣告為主，不過近年已經沒有再Update，但相比起當年參選港姐時自然清新的氣質，化了濃妝的她成熟不少，變化很大！

變化很大！（Facebook@李渼琦）