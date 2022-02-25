《Remember 15》堪稱泰版《大逃殺》　畫面血腥暴力但有香艷戲？

泰劇近年異軍突起，成為劇迷不容忽視的必煲選擇。要數泰劇最拿手的劇種，除了肉慾橫流的腐劇、撼動三觀的狗血劇外，驚悸題材也是他們的拿手好戲，Viu Original原創驚悚泰劇《Remember 15》勢成為新一季話題神劇！該劇本周首播後在泰劇圈迅速引起熱話，全員惡人的預告更是令人秒秒心寒！劇集已於2月22日起逢星期二、三在「黃Viu煲劇平台」獨家上架，香港觀眾可以緊貼最新進度。

Viu Original原創驚悚泰劇《Remember 15》逢星期二、三在「黃Viu煲劇平台」獨家上架。

Viu Original原創泰劇《Remember 15》以一則神祕訊息為開端，講述一群少男少女某天突然收到一則由五年前逝世同學──萊拉所發出的短訊：「好想你們，大家回到島上見一面吧！」眾人決定在萊拉的忌日當天重回記憶中的荒島悼念好友，並查明究竟是誰發出這條惡搞短訊；原定逗留一天的十二名男女期間不斷互相猜忌，新仇舊恨也在一夕瞬間爆發：萊拉兩位前男友麥克和布優大打出手、墳前更出現死魚，此時有人大膽推測她仍然在生，並藉此向眾人報復：原來當年曾有人公開麥克和萊拉的私密影片，把她推向輿論的風口浪尖！向來稱兄道弟的同學們各懷鬼胎，荒島逐漸淪為血腥的大型競技場……為了自保，人人大開殺戒，全員惡人的演出看得人頭皮發麻，堪稱泰版《大逃殺》！

《Remember 15》堪稱泰版《大逃殺》。

另外，該劇的另一看點正是花季男女「荒島煲愛」的大膽戲碼，劇情不乏男生強勢求愛、女同學換上比堅尼大曬傲人身材，令人眼前一亮；不少泰國網民更留名等睇主角之一的Tommy和Jimmy在新劇互動，全因二人早於2020年BL劇《WHY R U》結緣，當時更組成「Mii2」CP，互動甜蜜有愛，也令觀眾份外期待二人在《Remember 15》的化學反應。

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另外，「黃Viu」亦有「泰式狗血劇」《花之戰》，劇集講述小三Orn遭到正印Thantawan種種逼害後決心復仇，兩個情敵的恩怨更延續到後代，並發展成血統間的戰爭，狗血程度不輸韓劇《The Penthouse》。劇集已於2月14日起、每周一、二在「黃Viu」獨家上架；而以上流社會為背景，涉及謀殺、偷情題材的《絕命玩家》亦已全套上架，觀眾可以一口氣足本重溫。