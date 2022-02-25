Anson Lo新歌MV拍足一日　化身吸血鬼冧掂小女孩：佢會突然攬住我

Anson Lo在MV中由打工仔變成以吸血鬼 ，貴氣登場‧

Anson Lo（盧瀚霆）推出新歌《Mr. Stranger》，教主搖身一變成為貴氣吸血鬼，宣傳照曝光後，神徒們對MV都十分期待。之不過，原定今晚9時上架的MV，卻因技術問題，最終在10點15分才現「真身」。高峰時間，逾2萬神徒洗版式留言要求MV盡快上架，教主在IG發文「I'm waiting with you all」安撫大家，而MIRROR另一成員Edan(呂爵安）則留言表示：「Readyyyyyyy」。而MV導演水哥（陳迪凱）發文道歉，表示係因為自己遲交MV才導致一遲再遲。

MV遲遲見影，Anson Lo、花姐、導演都分別發文。

Anson Lo在MV中扮演參與儀式後成為吸血鬼的上班族，特別戴上紅色隱形眼鏡。「上網搵過資料，吸血鬼嘅眼普遍係紅、黃或者白色，自己鍾意紅色多啲。」而在MV中，Anson Lo除了與小朋友對戲之外，亦大膽玩蛇：「其實唔危險嘅，不過要過心理關口，因為蛇嘅主人話佢第一次帶條蛇返屋企嘅時候被咬，心諗連主人都咬，我應該都走唔甩，但好彩佢好乖，辛苦晒蛇仔。」不少藝人都表示最怕與小朋友做對手戲，但Anson Lo就沒有這個煩惱:「小妹妹好怕醜，但一off camera，佢會突然走上嚟攬住我。其實平時佢都盡量保持好高傲嘅姿態，但有時又忍唔住展現熱情嘅一面，好cute！而且佢都好落力，好盡力聽每個order與指示。」

今次對手係蛇仔而非魚，Anson Lo應該冇咁緊張。

《Mr. Stranger》雖然是教主擅長的跳唱歌，不過為配合澎湃的節奏，今次穿著的服飾都十分貼身，其中一套更要戴上腰封，Anson Lo笑言：「真係唔可以食太多嘢，同埋一個月後唔知件衫仲著唔著得落呢？！」Anson Lo在MV拍攝現場也一度擔心服裝會經常走位而需要頻頻NG，而整個MV最終用了25小時才拍攝完成。

點擊睇MV靚相