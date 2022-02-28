53歲郭少芸直播一週年獲群星拍片力撐　曾志偉：快啲嫁出去

現年53歲的郭少芸近年轉戰內地發展，除了商演活動，她主力都是直播帶貨，反應更加不錯，同時都拍攝很多抖音給一眾網友看，而賺得盆滿缽滿的她，亦在杭州置業，也有拍片和大家分享她的新居。

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今天（27日）是郭少芸直播一週年的日子，入行30年的她坦言首次做直播前一天是睡不好：「擔心自己能不能做好這件事情，這一年的努力和你們的陪伴，給了我堅持的動力，這一年每天熟悉的產品到凌晨，瘋狂去學普通話，厚厚的大字報和產品的介紹，都快給我翻爛了，因為每踏實的走每一步，那些不安和焦慮我都會少一點。」

直播咗一年。（抖音）

當提到直播和拍戲那邊比較辛苦，郭少芸從未想過會有工作比拍戲更辛苦：「自從我做了直播之後，我每一天打開手機，都有99+的信息，每一個群組都在Add我，怎麼會不辛苦，但是我一想到現在我的粉絲可以用更少的錢買東西，我就覺得一切值得。賺錢固然重要，但到我這年紀，賺錢也不是唯一，跳出自己我舒適圈，是需要很大的勇氣。」

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而圈中極好人緣的郭少芸有一眾好友拍片支持祝賀她，包括佘詩曼、黎耀祥、苑瓊丹、歐陽震華、黃一山、曾志偉等都說同一句「你知道明天是什麼日子嗎？」，志偉更說：「恭喜妳永遠都那麼多粉絲，個個都喜歡你，永遠都嫁不出去，唔係，係快啲嫁出去，然後直播間人數越來越多。」

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