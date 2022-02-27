傅穎拍片分享金錢觀　重提被閒置冇收入經歷︰我深信以後會賺回來

現年37歲的傅穎（Theresa）近年主力在內地發展，活躍於小紅書和抖音等社交平台。繼早前她自爆曾一度抑鬱以及搬到廣州的原因後，其實她在抖音亦有更新「傅穎出道20周年特輯」，最新的第9集，Theresa分享到自己「斷捨離」的生活原則。她表示自己「也許是一個不捨得花大錢買衣服、首飾、包包的人，但捨得花錢去體驗，旅遊、看書、學習，都是體驗」，網民大讚她三觀很正。



Theresa不時在各個社交平台跟粉絲們分享生活點滴。（IG@theresafu.ww）

Theresa在片段中說︰「住北京那幾年，有時候我會在家裏拍視頻，感謝媒體和網友們的惦記，看到視頻以後都說我家『家徒四壁』，是的，這幾年我家裏的東西真不多，也沒有了收集什麼東西的習慣，潮流的產品，能讓我心動的已經少之又少，但我卻被一本書打動了——《我決定簡單的生活》，是的，我喜歡上斷捨離，在實行斷捨離的過程中，我發現擁有的東西愈少，我愈能感覺到富足，我把只佔據我家地方卻沒什麼用的東西統統丟掉，家裏空間頓時大了許多，就連我的心、我的頭腦都變清晰了。」她又續說︰「做斷捨離久了，買東西時會習慣三思後行，更在乎質量而不是數量。」

Theresa近年主力在內地發展事業。（抖音影片截圖@Theresa傅穎）

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Theresa又提到自己對金錢一向比較樂觀，又講到以前的經過，她說︰「就在我被閒置好幾年，沒什麼工作和收入時，我也深信自己以後一定會賺回來的，我曾經也有過一天只吃兩包方便麵和只喝白開水的日子，我也知道要省，但我不抱怨，因為最起碼我身體健康，我知足。」她又指自己現在心中很富有，也比物質上富有更重要，她續說︰「我也許是一個不捨得花大錢買衣服、首飾、包包的人，但我捨得花錢去體驗，旅遊、看書、學習，都是體驗，可以豐富閱歷，開闊眼界，提升自己。」網民對她的片段反應普遍正面，大讚她是正能量女神！

Theresa當年正式以組合Cookies成員的身份出道。（視覺中國）

事實上，兩年前Theresa曾重新投入香港市場，早年轉戰內地發展五年的她吸金力強，回港後就居住港鐵南昌站上蓋的匯璽，她就曾大方公開迷你豪宅內部裝潢，獲不少網友忍不住大讚她的生活品味。影片可見，Theresa迷你豪宅正正是麻雀雖小，五臟俱全，除了有一個小露台盡覽開揚海景，亦有客廳、廚房、衣帽間和睡房，她更寫道：「一張床、一張被、一個枕頭，簡簡單單。」果然跟她所說的符合。雖然一切裝修很簡單，但當年查閱匯璽的樓盤資料，Theresa居住的是兩房間隔，實用面積約468呎，市值至少1200萬，而租金至少2.6萬。

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